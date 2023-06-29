Арбитража по сбитию Ираном самолета МАУ не будет: пострадавшие страны подадут в суд ООН

Страны-члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 намерены привлечь Иран к ответственности за сбитие самолета Тегеран – Киев в январе 2020 года посредством Международного суда ООН. Об этом говорится в заявлении координационной группы, обнародованном Министерством иностранных дел Украины.

В нем сообщается, что согласия по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, между Ираном и членами группы достичь не удалось.

"Соответственно, координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" путем скорейшей передачи спора в Международный суд ООН", - говорится в заявлении без дальнейших подробностей.

Напомним, что в декабре 2022 года Украина, Великобритания, Канада и Швеция обнародовали требование к Ирану согласиться на арбитражное разбирательство в споре, связанном со сбитием указанного самолета.

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". Лайнер упал на окраине города Паранд в 15 км от столичного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда тот едва вылетел в Киев.

В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев, в том числе экипаж судна, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады (почти все иранского происхождения), а также граждане Швеции, Афганистана и Великобритании.

Иранские власти три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его. В декабре 2020 года было заявлено о завершении расследования крушения. Семьям погибших тогда пообещали выплатить по 150 тысяч долларов. В ноябре уже 2021 года иранский военный суд начал рассмотрение дела против десяти обвиняемых.

При этом тогда Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы заявила об отказе Ирана от переговоров по выплате репараций за сбитие рейса PS752, выразив "глубокое разочарование". В январе 2022 года в украинском МИДе констатировали, что Иран вообще отказывается от каких-либо дальнейших переговоров с координационной группой.

В апреле 2023 года в Иране вынесли приговоры военным, обвинявшимся в сбитии самолета МАУ: командира приговорили к 10 годам лишения свободы, а других причастных – к тюремным срокам от одного до трех лет. Однако координационная группа назвала судебный процесс фикцией, заявив, что он не был беспристрастным и прозрачным и не принес справедливости семьям погибших.