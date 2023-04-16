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В Иране объявили приговор военным, причастным к сбитию украинского самолета в 2020 году
В Иране суд вынес приговор 10 военным, признанным виновными в причастности к сбитию украинского Boeing 737 8 января 2020 года, в результате чего погибли 176 человек. Всех 10-х приговорили к лишению свободы на разный срок.
Об этом сообщает агентство Agence France Presse, передает американское издание Barron's.
Один командир приговорен к 10 годам лишения свободы, еще девять — к заключению на срок от одного до трех лет.
Больше деталей приговора не сообщается.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что иранские войска сбили рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) вскоре после его взлета с Тегерана 8 января 2020 года. В результате катастрофы погибли все 176 человек, находившихся на борту. Большинство пассажиров были гражданами Ирана, а также Канады, Украины, Великобритании и Афганистана.
Сначала иранские власти отрицали, что самолет сбили. Но через некоторое время Иран взял на себя ответственность, но утверждал, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки и технических неисправностей системы ПВО.
Заметим, что за несколько часов до сбития самолета Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке в ответ на убийство командующего Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани за несколько дней до этого.