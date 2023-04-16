В Иране объявили приговор военным, причастным к сбитию украинского самолета в 2020 году

В Иране суд вынес приговор 10 военным, признанным виновными в причастности к сбитию украинского Boeing 737 8 января 2020 года, в результате чего погибли 176 человек. Всех 10-х приговорили к лишению свободы на разный срок.

Об этом сообщает агентство Agence France Presse, передает американское издание Barron's.

Один командир приговорен к 10 годам лишения свободы, еще девять — к заключению на срок от одного до трех лет.

Больше деталей приговора не сообщается.

Напомним, что иранские войска сбили рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) вскоре после его взлета с Тегерана 8 января 2020 года. В результате катастрофы погибли все 176 человек, находившихся на борту. Большинство пассажиров были гражданами Ирана, а также Канады, Украины, Великобритании и Афганистана.

Сначала иранские власти отрицали, что самолет сбили. Но через некоторое время Иран взял на себя ответственность, но утверждал, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки и технических неисправностей системы ПВО.



Заметим, что за несколько часов до сбития самолета Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке в ответ на убийство командующего Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани за несколько дней до этого.