В Ірані оголосили вирок військовим, які причетні до збиття українського літака в 2020 році

В Ірані суд виніс вирок десятьом військовим, яких визнав винними в причетності до збиття українського Boeing 737 8 січня 2020 року, внаслідок чого загинули 176 людей. Всіх 10-х засудили до позбавлення волі на різний термін.

Про це повідомляє агентство Agence France Presse, передає американське видання Barron's.

Одного командира засудили до 10 років позбавлення волі, ще дев'ятьох — до ув'язнення на термін від одного до трьох років.

Більше деталей вироку не повідомляється.

Нагадаємо, що іранські війська збили рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) невдовзі після його зльоту з Тегерана 8 січня 2020 року. Внаслідок катастрофи загинули всі 176 осіб, які перебували на борту. Більшість пасажирів були громадянами Ірану, а також Канади, України, Великобританії та Афганістану.

Спочатку іранська влада заперечувала, що літак збили. Але через деякий час Іран взяв на себе відповідальність, але стверджував, що інцидент стався через людську помилку та технічні несправності системи ППО.



Зауважимо, що за кілька годин до збиття літака Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку у відповідь на вбивство командувача Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані за кілька днів до цього.