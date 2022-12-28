Украина, Великобритания, Канада и Швеция требуют от Ирана согласиться на арбитраж по сбитию самолета МАУ

Страны-члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 требуют, чтобы Иран согласился на арбитражное разбирательство в споре, связанного со сбитием этого самолета двумя ракетами класса "земля-воздух" в январе 2020 года.

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Как подчеркивается в их совместном заявлении, ракеты были запущены членами подразделения противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции "незаконно и намеренно".

Таким образом Украина, Великобритания, Канада и Швеция хотят задействовать статью 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, от 1971 года.

Согласно ей, любой спор между государствами относительно толкования или применения конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров, по просьбе одного из них будет передаваться на арбитраж.

Если в течение шести месяцев со дня просьбы об арбитраже стороны не смогут прийти к согласию по организации арбитража, он по просьбе любой из этих сторон может быть передан в Международный суд ООН.

"Координационная группа по-прежнему продолжит прилагать все возможные усилия для привлечения Ирана к международной ответственности за его многочисленные нарушения международно-правовых обязательств по нескольким договорам. Сегодняшний шаг является частью комплексной стратегии, направленной на обеспечение прозрачности и справедливости для жертв трагедии и членов их семей", - говорится в заявлении.

Участницы группы напоминают, что Иран, как и они, также является участником указанной конвенции, требующей от государств запрещать, предотвращать и наказывать за определенные правонарушения против гражданской авиации, включая незаконное и умышленное уничтожение находящегося в эксплуатации воздушного судна.

Согласно документу, государства-участники также имеют международно-правовые обязательства по преследованию или экстрадиции лиц на их территории, подозреваемых в совершении преступления против гражданской авиации.

Государство, которое взяло под стражу преступника или предполагаемого преступника, должно немедленно проводить предварительное расследование обстоятельств, ставших причиной такого задержания, и о результатах сообщать заинтересованным государствам, а также как можно скорее сообщать об обстоятельствах правонарушения против гражданской авиации Совету Международной организации гражданской авиации.

Напомним, что иранские военные сбили самолет "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". Лайнер упал на окраине города Паранд в 15 км от аэропорта имени Имама Хомейни, откуда он вылетел в Киев. В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады (почти все иранского происхождения), а также граждане Швеции, Афганистана и Великобритании.

Иранские власти три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его. В декабре 2020 года было заявлено о завершении расследования катастрофы. Семьям погибших тогда пообещали выплатить по 150 тысяч долларов. В ноябре уже в 2021 году иранский военный суд начал рассмотрение дела.

При этом тогда Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы заявила об отказе Ирана от переговоров по выплате репараций за сбитие рейса PS752 и выражала по этому поводу "глубокое разочарование". В январе 2022 года в украинском МИДе констатировали, что Иран вообще отказывается от каких-либо дальнейших переговоров с координационной группой.