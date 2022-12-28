Україна, Велика Британія, Канада та Швеція вимагають від Ірану погодитися на арбітраж щодо збиття літака МАУ

Країни-члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 вимагають, щоб Іран погодився на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям цього літака двома ракетами класу "земля-повітря" в січні 2020 року.

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Як підкреслюється у їхній спільній заяві, ракети було запущено членами підрозділу протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції "незаконно та навмисно".

Таким чином, Україна, Велика Британія, Канада та Швеція хочуть застосувати статтю 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, від 1971 року.

Згідно з нею, будь-який спір між державами стосовно тлумачення або застосування конвенції, який не може бути врегульовано шляхом переговорів, на прохання однієї з них передаватиметься на арбітраж.

Якщо протягом шести місяців з дня прохання про арбітраж сторони не будуть в змозі дійти згоди щодо організації арбітражу, на прохання будь-якої з цих сторін спір може бути переданий до Міжнародного суду ООН.

"Як і раніше, Координаційна група продовжить докладати усіх можливих зусиль для притягнення Ірану до міжнародної відповідальності за його численні порушення міжнародно-правових зобов’язань за кількома договорами. Сьогоднішній крок є частиною комплексної стратегії, спрямованої на забезпечення прозорості та справедливості для жертв трагедії та їхніх родин", - сказано в заяві.

Учасниці групи нагадують, що Іран, як і вони, теж є учасником зазначеної конвенції, яка вимагає від держав забороняти, запобігати та карати за певні правопорушення проти цивільної авіації, включно з незаконним та навмисним знищенням повітряного судна, що перебуває в експлуатації.

Згідно з документом, держави-учасниці також мають міжнародно-правові зобов’язання щодо переслідування або екстрадиції осіб на їхній території, які підозрюються у вчиненні злочину проти цивільної авіації.

Держава, яка взяла під варту злочинця або ймовірного злочинця, має негайно проводити попереднє розслідування обставин, які стали причиною такого затримання, і про результати повідомляти зацікавленим державам, а також якнайшвидше повідомляти про обставини правопорушення проти цивільної авіації Раді Міжнародної організації цивільної авіації.

Нагадаємо, що Іранські військові збили літак "Міжнародних авіаліній України" 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". Лайнер впав на околиці міста Паранд за 15 км від аеропорту імені Імама Хомейні, звідки той вилетів до Києва. В результаті загинули 176 людей, серед яких 11 українців, 82 громадяни Ірану, 63 — Канади (майже всі також іранського походження), а також громадяни Швеції, Афганістану та Великобританії.

Іранська влада три дні заперечувала ракетний удар, але зрештою підтвердила його. У грудні 2020 року було заявлено про завершення розслідування катастрофи. Сім'ям загиблих тоді пообіцяли виплатити по 150 тисяч доларів. У листопаді вже 2021 року іранський військовий суд почав розгляд справи.

При цьому тоді Міжнародна група з координації допомоги жертвам авіакатастрофи заявила про відмову Ірану від переговорів щодо виплати репарацій за збиття рейсу PS752 та висловлювала з цього приводу "глибоке розчарування". В січні 2022 року в українському МЗС констатували, що Іран взагалі відмовляється від будь-яких подальших переговорів з координаційною групою.