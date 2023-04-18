Постраждалі країни розкритикували винесені Тегераном вироки у справі про катастрофу літака МАУ

Фіктивні судові процеси у справі про авіакатастрофу літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) біля Тегерану не принесли правди сім’ям жертв, весь процес не був неупередженим та прозорим.

Про це йдеться у заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, яку опублікувала пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Цього тижня Іран оголосив вердикти у кримінальних процесах проти ймовірних винуватців збиття літака. Фіктивні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відволікати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії", - йдеться у заяві.

Як зазначається, ані судові процеси, ані вироки, які були оголошені, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв, а весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, не був неупередженим та прозорим.

"Родини 176 невинних жертв все ще чекають на справедливість, яку вони заслуговують. Ми солідарні з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752 і докладатимемо усіх необхідних зусиль, допоки справедливість не буде забезпечена", - запевнила Міжнародна група.

Зазначимо, в Ірані суд виніс вирок десятьом військовим, яких визнав винними в причетності до збиття українського Boeing 737 8 січня 2020 року, внаслідок чого загинули 176 людей. Всіх 10-х засудили до позбавлення волі на різний термін.

Нагадаємо, іранські війська збили рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) невдовзі після його зльоту з Тегерана 8 січня 2020 року. Внаслідок катастрофи загинули всі 176 осіб, які перебували на борту. Більшість пасажирів були громадянами Ірану, а також Канади, України, Великобританії та Афганістану.

Спочатку іранська влада заперечувала, що літак збили. Але через деякий час Іран взяв на себе відповідальність, але стверджував, що інцидент стався через людську помилку та технічні несправності системи ППО.

Зауважимо, що за кілька годин до збиття літака Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку у відповідь на вбивство командувача Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані за кілька днів до цього.