Пострадавшие страны раскритиковали вынесенные Тегераном приговоры по делу о катастрофе самолета МАУ

Фиктивные судебные процессы по делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) у Тегерана не принесли правды семьям жертв, весь процесс не был беспристрастным и прозрачным.

Об этом говорится в заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, которое опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел.

"На этой неделе Иран объявил вердикты в уголовных процессах против предполагаемых виновников сбития самолета. Фиктивные судебные процессы, состоявшиеся в Тегеране, не должны отвлекать внимание мира от невыполнения Ираном своих международных обязательств и избегания ответственности за свои действия", - говорится в заявлении.

Как отмечается, ни судебные процессы, ни приговоры, которые были оглашены, не принесли правды или справедливости семьям жертв, а весь процесс, начиная с расследования Ираном обстоятельств катастрофы, не был беспристрастным и прозрачным.

"Семьи 176 невинных жертв все еще ждут справедливости, которую они заслуживают. Мы солидарны с семьями и близкими жертв сбития рейса PS752 и будем прилагать все необходимые усилия, пока справедливость не будет обеспечена", - заверила Международная группа.

Отметим, в Иране суд вынес приговор 10 военным, которых признал виновными в причастности к сбитию украинского Boeing 737 8 января 2020 года, в результате чего погибли 176 человек. Всех 10-х приговорили к лишению свободы на разный срок.

Напомним, что иранские войска сбили рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) вскоре после его взлета с Тегерана 8 января 2020 года. В результате катастрофы погибли все 176 человек, находившихся на борту. Большинство пассажиров были гражданами Ирана, а также Канады, Украины, Великобритании и Афганистана.

Сначала иранские власти отрицали, что самолет сбили. Но через некоторое время Иран взял на себя ответственность, но утверждал, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки и технических неисправностей системы ПВО.

Заметим, что за несколько часов до сбития самолета Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке в ответ на убийство командующего Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани за несколько дней до этого.