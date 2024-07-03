Украина и Сингапур договорились о расширении торговли пищевыми продуктами

Госпродпотребслужба и Агентство пищевых продуктов Республики Сингапур подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности пищевых продуктов.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Подписанный документ предусматривает укрепление всестороннего развития двустороннего сотрудничества между компетентными органами Украины и Республики Сингапур с целью содействия взаимной торговле пищевыми продуктами при импорте, экспорте и реэкспорте.

"Госпродслужба продолжает работать в направлении расширения сбыта украинской продукции на международной арене. И заключенный меморандум между компетентными органами Украины и Сингапура является одним из шагов, что еще больше разнообразных категорий украинского продовольствия появится на азиатских рынках" - заявил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Он добавил, что в настоящее время в Сингапур открыто 5 рынков и на этом Украина не останавливается.

В рамках Меморандума стороны подтвердили намерение содействовать расширению двустороннего сотрудничества в области контроля, профилактики и ликвидации болезней животных в соответствии с Кодексом здравоохранения наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (ВООЗЖ).

Документ будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между Украиной и Республикой Сингапур, направленного на обеспечение продовольственной безопасности, а также диверсификацию рынков сбыта и консолидацию связей между обеими странами.

Напомним, в феврале 2024 года официально завершилась процедура согласования сертификата на экспорт украинского меда в Китай. Таким образом, украинские пчеловоды могут поставлять свою продукцию на рынок Китайской Народной Республики.

Ранее Госпродпотребслужба открыла новый рынок для сбыта продуктов украинского производства, а именно мяса птицы и продуктов из него, в Кувейт.

А в июне Канада открыла свой рынок для украинских яиц - украинские производители яичных продуктов теперь смогут экспортировать продукцию в Канаду. Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран.