Україна та Сінгапур домовились про розширення торгівлі харчовими продуктами

Держпродспоживслужба та Агентство харчових продуктів Республіки Сінгапуру підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів.

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Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що підписаний документ передбачає зміцнення всебічного розвитку двостороннього співробітництва між компетентними органами України та Республіки Сінгапур з метою сприяння взаємної торгівлі харчовими продуктами під час імпорту, експорту та реекспорту.

"Держпродспоживслужба продовжує працювати в напрямі розширення збуту української продукції на міжнародній арені. І укладений меморандум між компетентними органами України та Сінгапуру є одним із кроків, що ще більше різноманітних категорій українського продовольства з’явитися на азіатських ринках" – заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Він додав, що наразі до Сінгапуру відкрито 5 ринків і на цьому Україна не зупиняється.

В рамках Меморандуму сторони підтвердили намір сприяти розширенню двосторонньому співробітництву в галузі контролю, профілактики та ліквідації хвороб тварин відповідно Кодексу охорони здоров’я наземних тварин Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (ВООЗТ).

Документ сприятиме зміцненню двостороннього співробітництва між Україною та Республікою Сінгапур, спрямованого на забезпечення продовольчої безпеки, а також диверсифікації ринків збуту та консолідації зв’язків між обома країнами.

Нагадаємо, в лютому 2024 року офіційно завершилась процедура погодження сертифіката на експорт українського меду до Китаю. Таким чином, українські бджолярі можуть постачати свою продукцію на ринок Китайської Народної Республіки.

Раніше Держпродспоживслужба відкрила новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме м'яса птиці та продуктів з нього, до Кувейту.

А у червні Канада відкрила свій ринок для українських яєць - українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати продукцію до Канади. Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн.