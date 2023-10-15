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В Британии назвали украинские объекты, на удары по которым РФ использует свое самое ценное оружие
Министерство обороны Великобритании опубликовало видеоматериал со своими комментариями, в котором сообщается, что Кремль использует передовые российские ракеты для атак именно на склады с зерном.
Об этом ведомство сообщило в Х (Twitter).
"С момента выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия использует свое самое ценное оружие, чтобы нацелить его на украинское сельское хозяйство и нанести ущерб мировым продовольственным рынкам", - говорится в сообщении.
После выхода России из "зернового соглашения" оккупанты активизировали обстрелы Одесской области. Фактически сразу после объявления о приостановлении участия российский ракетный удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ночь на 24 июля российские оккупационные войска атаковали Одесскую область. Враг направил дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная.
23 августа произошла уже 8-я по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода России из "зернового соглашения". Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс. тонн зерна.