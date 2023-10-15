В Британии назвали украинские объекты, на удары по которым РФ использует свое самое ценное оружие

Министерство обороны Великобритании опубликовало видеоматериал со своими комментариями, в котором сообщается, что Кремль использует передовые российские ракеты для атак именно на склады с зерном.

Об этом ведомство сообщило в Х (Twitter).

"С момента выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия использует свое самое ценное оружие, чтобы нацелить его на украинское сельское хозяйство и нанести ущерб мировым продовольственным рынкам", - говорится в сообщении.

Since its withdrawal from the Black Sea Grain Initiative, Russia has been using its most valuable weaponry to target Ukrainian agriculture and hurt global food markets.



280,000 tonnes of grain has been destroyed. #FoodIsNotAWeapon pic.twitter.com/4MWeHdFGtS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 15, 2023

После выхода России из "зернового соглашения" оккупанты активизировали обстрелы Одесской области. Фактически сразу после объявления о приостановлении участия российский ракетный удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

В ночь на 24 июля российские оккупационные войска атаковали Одесскую область. Враг направил дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная.

23 августа произошла уже 8-я по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода России из "зернового соглашения". Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс. тонн зерна.