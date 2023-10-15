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Агро
Дата публікації

У Британії назвали українські об’єкти, на які РФ використовує свою найціннішу зброю

У Британії назвали українські об’єкти, на які РФ використовує свою найціннішу зброю
Фото: скріншот з відео

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відеоматеріал із власними коментарями, в якому повідомляється, що Кремль використовує передові російські ракети для атак саме на склади із зерном.

Про це відомство повідомило у Х (Тwitter).

"З моменту виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія використовує свою найціннішу зброю, щоб націлити її на українське сільське господарство та завдати шкоди світовим продовольчим ринкам", - йдеться в повідомленні.

Після виходу Росії з "зернової угоди", окупанти активізували обстріли Одеської області. Фактично відразу після оголошення про призупинення участі російський ракетний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

В ніч на 24 липня російські окупаційні війська атакували Одеську область. Ворог спрямував дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю. 

23 серпня відбулася вже 8 за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу Росії із "зернової угоди". Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис тонн зерна"

Автор:
Тетяна Гойденко