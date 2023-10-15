У Британії назвали українські об’єкти, на які РФ використовує свою найціннішу зброю

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відеоматеріал із власними коментарями, в якому повідомляється, що Кремль використовує передові російські ракети для атак саме на склади із зерном.

Про це відомство повідомило у Х (Тwitter).

"З моменту виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія використовує свою найціннішу зброю, щоб націлити її на українське сільське господарство та завдати шкоди світовим продовольчим ринкам", - йдеться в повідомленні.

Since its withdrawal from the Black Sea Grain Initiative, Russia has been using its most valuable weaponry to target Ukrainian agriculture and hurt global food markets.



280,000 tonnes of grain has been destroyed. #FoodIsNotAWeapon pic.twitter.com/4MWeHdFGtS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 15, 2023

Після виходу Росії з "зернової угоди", окупанти активізували обстріли Одеської області. Фактично відразу після оголошення про призупинення участі російський ракетний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

В ніч на 24 липня російські окупаційні війська атакували Одеську область. Ворог спрямував дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю.

23 серпня відбулася вже 8 за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу Росії із "зернової угоди". Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис тонн зерна"