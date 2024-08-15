В Украине обвалились цены на лук: сколько стоит килограмм

В Украине снова дешевеет репчатый лук, в результате чего уже сегодня цены на этот овощ упали ниже уровня прошлого года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным отраслевых экспертов, сегодня практически все украинские хозяйства приступили к уборке лука, поэтому предложение овоща растет быстрыми темпами.

"А вот спрос, по оценкам фермеров, остается крайне низким, и снижение цен, к сожалению, на продажах никак не отражается", — подчеркивают аналитики.

Сколько стоит килограмм репчатый

Согласно ценовому мониторингу проекта, сегодня фермеры Украины готовы отгружать лук по 7-13 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"По словам участников рынка, понижательный ценовой тренд продиктован прежде всего большим предложением продукции на рынке. Большинство хозяйств начали активно распродавать имеющиеся запасы некондиционной продукции. При этом ряд фермеров сообщает о том, что из-за погодных особенностей в текущем сезоне очень мало качественного лука, пригодного для закладки". на хранение. Из-за этого заметно вырос процент потерь и доля некондиционной продукции, которую производители стремятся сбыть в первую очередь», — объясняют аналитики.

Они отмечают, что в настоящее время цена на лук в Украине уже в среднем на 12% ниже, чем в середине августа 2023 года.

"Однако некоторые игроки рынка уверены, что уже в сентябре ситуация на рынке изменится. К этому моменту запасы лука в хозяйствах существенно сократятся и цены на эту продукцию пойдут вверх", — прогнозируют аналитики.

Цены на овощи в Украине

Отметим, что на рынке картофеля в Украине наблюдается рост цен. В настоящее время основные продажи овоща проводятся в пределах 13-18 грн/кг. Нынешние цены на один из основных продуктов для украинцев самые высокие, как минимум, за последние 5 сезонов.

В Украине продолжают дешеветь тепличные помидоры – цены на качественные томаты упали до 20–40 грн/кг.

Конец июля ознаменовался ростом цен на тепличные огурцы в среднем на 25% – данная продукция поступала в продажу уже по 35-55 грн/кг.