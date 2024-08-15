В Україні обвалилися ціни на цибулю: скільки коштує кілограм

В Україні знову дешевшає ріпчаста цибуля, в результаті чого вже сьогодні ціни на цей овоч впали нижче рівня минулого року.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними галузевих експертів, сьогодні практично всі українські господарства приступили до збирання цибулі, тому пропозиція овочу зростає швидкими темпами.

"А ось попит, за оцінками фермерів, залишається вкрай низьким, і зниження цін, на жаль, на продажах ніяк не позначається", - підкреслюють аналітики.

Скільки коштує кілограм ріпчастої

Згідно цінового моніторингу проєкту, сьогодні фермери України готові відвантажувати цибулю по 7-13 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"За словами учасників ринку, знижувальний ціновий тренд продиктований насамперед великою пропозицією продукції на ринку. Більшість господарств почали активно розпродавати наявні запаси некондиційної продукції. При цьому низка фермерів повідомляє про те, що через погодні особливості в поточному сезоні дуже мало якісної цибулі, придатної для закладання на зберігання. Через це помітно зріс відсоток втрат і частка некондиційної продукції, яку виробники прагнуть збути в першу чергу", - пояснюють аналітики.

Вони зауважують, що наразі ціна на цибулю в Україні вже в середньому на 12% нижча, ніж у середині серпня 2023 року.

"Однак деякі гравці ринку впевнені, що вже у вересні ситуація на ринку зміниться. До цього моменту запаси цибулі в господарствах істотно скоротяться, і ціни на цю продукцію підуть вгору", - прогнозують аналітики.

Ціни на овочі в Україні

Зауважимо, на ринку картоплі в Україні спостерігається зростання цін. На даний момент основні продажі овочу проводяться в межах 13-18 грн/кг. Нинішні ціни на один із основних продуктів для українців є найвищими, як мінімум, за останні 5 сезонів.

В Україні продовжують дешевшати тепличні помідори – ціни на якісні томати впали до 20-40 грн/кг.

Кінець липня відзначився зростанням цін на тепличні огірки в середньому на 25% – так, дана продукція надходила у продаж вже по 35-55 грн/кг.