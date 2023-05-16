В Украине откроют доступ к данным о продаже земли для неограниченного количества пользователей

Минагрополитики анонсировало открытие доступа к результатам публичного мониторинга земельных отношений и рынка земель для неограниченного количества пользователей. Предполагается ежемесячная публикация результатов мониторинга в текстовом, графическом, картографическом и табличном форматах.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняем, что информацию будут публиковать на сайте Госгеокадастра и Едином веб-портале открытых данных. Публикации не будут содержать информацию с ограниченным доступом в разрезе областей, районов и территориальных громад.

Данные будут открыты в соответствии с недавно утвержденной системой публичного мониторинга земельных отношений. Соответствующее постановление №474 предусматривает создание системы мониторинга земельных отношений, которая будет составной частью Госземкадастра.

"В настоящее время большие объемы информации о состоянии земельных отношений накапливаются разными государственными органами. Доступ к этой информации в рамках действия Закона Украины "О доступе к публичной информации", а также обмен этой информацией между органами государственной власти на практике связан со значительными затратами времени и человеческих ресурсов", — отметила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Людмила Шемелинец.

Она также заверила, что публикация таких данных по продажам земли будет способствовать прозрачному функционированию рыночного оборота земельных участков с/х назначения, устранять возможные спекуляции на теме рынка земель и станет инструментом общественного контроля.

Напомним, осенью 2022 года Рада возобновила механизм государственной регистрации прав аренды на действующий до введения военного положения земельные участки сельхозназначения.