В Україні відкриють доступ до даних щодо продажів землі для необмеженої кількості користувачів

Мінагрополітики анонсувало відкриття доступу до результатів публічного моніторингу земельних відносин та ринку земель для необмеженої кількості користувачів. Передбачається, зокрема, щомісячна публікація результатів моніторингу у текстовому, графічному, картографічному і табличному форматах.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Уточнюємо, що інформацію публікуватимуть на сайті Держгеокадастру та Єдиному веб-порталі відкритих даних. Публікації не міститимуть інформацію з обмеженим доступом в розрізі областей, районів та територіальних громад.

Дані відкриють відповідно до нещодавно затвердженої системи публічного моніторингу земельних відносин. Відповідна постанова №474 передбачає створення системи моніторингу земельних відносин, яка буде складовою частиною Держземкадастру.

"Наразі великі обсяги інформації про стан земельних відносин накопичуються різними державними органами. Доступ до цієї інформації в рамках дії Закону України "Про доступ до публічної інформації", а також обмін цією інформацією між органами державної влади на практиці пов’язаний із значними витратами часу та людських ресурсів", — зауважила заступниця міністра аграрної політики та продовольства України Людмила Шемелинець.

Вона також запевнила, що публікація таких даних по продажам землі сприятиме прозорому функціонуванню ринкового обігу земельних ділянок с/г призначення, усуватиме можливі спекуляції на темі ринку земель та стане інструментом громадського контролю.

Нагадаємо, восени 2022 року Рада відновила механізм державної реєстрації прав оренди на земельні ділянки сільгоспризначення, який діяв до запровадження воєнного стану.