Закупочные цены на свиней живым весом на 29 сентября – 5 октября 2025

Специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" представили прогноз закупочных цен на период 29 сентября – 5 октября 2025 года. Предполагается, что стоимость живых свиней будет удерживаться на отметке 97-98 грн/кг в течение ближайшей недели. Прогноз основывается на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.д.). Прогнозные цены аккумулируют статистические данные относительно ценовой динамики на рынке и являются ориентиром для мясоперерабатывающих предприятий и свинокомплексов.

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Очередную неделю подряд украинский рынок демонстрирует стабильность отрасли. Средняя закупочная цена на свиней составила 97.8 грн. по состоянию на 4 сентября.

Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; источник: Аналитический отдел АСУ

Региональное ценообразование на данный момент выглядит так:

Западные области: 97–97,5 грн/кг (самые низкие показатели);

Центральные регионы: 97–100 грн/кг (промежуточные значения);

Восточные рынки: 100–103 грн/кг (самые высокие базовые цены);

Тяжелые свиньи (весом 160+ кг): 110–120+ грн/кг.

Импорт пока не оказывает давления на цены, поэтому участники рынка настроены оптимистично и ожидают сохранения стабильности.

Цена на свинину в мире

Анализ международных торговых площадок демонстрирует неоднородную картину.

На немецкой бирже VEZG прогнозные цены составляют 1,85 евро за килограмм полутуш кондиционных свиней (что составляет 90,14 грн/кг) и 1,00 евро за килограмм полутуш свиноматок (48,73 грн/кг). Все приведенные показатели не включают НДС.

Польский рынок, представленный биржей Cennik Rolnicze, показывает среднюю цену на живых свиней на уровне 5,89 злотого за килограмм (66,85 грн/кг).

При этом диапазон колебаний довольно широкий – от 5,00 до 6,80 злотых за килограмм (56,75-77,18 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2025 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

2,01 (-1%) €/кг в ЕС;

1,82 (+4%) €/кг в Бразилии;

2,00 (-2%) €/кг в США;

1,56 (+2%) €/кг в Канаде.

Все цены указаны за убойный вес.

Эти показатели свидетельствуют о разнонаправленных тенденциях на ведущих мировых рынках. В то время как европейский и американский сегменты показывают незначительное снижение, латиноамериканский и канадский рынки демонстрируют позитивную динамику.