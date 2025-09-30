Запланована подія 2

Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 29 вересня – 5 жовтня 2025

свинина, помідор, столові прибори, зелень
Ціни на свинину в Україні вересень 2025: прогноз та аналіз ринку / Freepik

Фахівці Асоціації "М'ясної галузі" представили прогноз закупівельних цін на період 29 вересня – 5 жовтня 2025 року.

Передбачається, що вартість живих свиней утримуватиметься на позначці 97-98 грн/кг впродовж найближчого тижня.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Прогнозні ціни акумулюють статистичні дані щодо цінової динаміки на ринку та є орієнтиром для м'ясопереробних підприємств і свинокомплексів.

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Черговий тиждень поспіль український ринок демонструє стабільність галузі. Середня закупівельна ціна на свиней склала 97.8 грн. станом на 4 вересня.

Фото 2 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 29 вересня – 5 жовтня 2025

Регіональне ціноутворення на даний момент виглядає так:

  • Західні області: 97–97,5 грн/кг (найнижчі показники);
  • Центральні регіони: 97–100 грн/кг (проміжні значення);
  • Східні ринки: 100–103 грн/кг (найвищі базові ціни);
  • Важкі свині (вагою 160+ кг): 110–120+ грн/кг.

Імпорт наразі не чинить тиску на ціни, тому учасники ринку налаштовані оптимістично і очікують збереження стабільності.

Ціна на свинину у світі

Аналіз міжнародних торговельних майданчиків демонструє неоднорідну картину.

На німецькій біржі VEZG прогнозні ціни складають 1,85 євро за кілограм напівтуш кондиційних свиней (що становить 90,14 грн/кг) та 1,00 євро за кілограм напівтуш свиноматок (48,73 грн/кг). Усі наведені показники не включають ПДВ.

Польський ринок, представлений біржею Cennik Rolnicze, показує середню ціну на живих свиней на рівні 5,89 злотого за кілограм (66,85 грн/кг).

При цьому діапазон коливань доволі широкий – від 5,00 до 6,80 злотих за кілограм (56,75-77,18 грн/кг).

Фото 3 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 29 вересня – 5 жовтня 2025

Динаміка цін у світі:

  • 2,01 (-1%) €/кг у ЄС;
  • 1,82 (+4%) €/кг у Бразилії;
  • 2,00 (-2%) €/кг у США;
  • 1,56 (+2%) €/кг у Канаді.

Усі ціни зазначені за забійну вагу.

Ці показники засвідчують різноспрямовані тенденції на провідних світових ринках. У той час як європейський та американський сегменти показують незначне зниження, латиноамериканський та канадський ринки демонструють позитивну динаміку.