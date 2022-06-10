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Агро
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Земельный кадастр возобновил работу после однодневного бездействия

Земельный кадастр возобновил работу после однодневного бездействия
Фото: Depositphotos

Государственная служба по геодезии, картографии и кадастра возобновила функционирование государственного земельного кадастра после непродолжительного бездействия.

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Об этом свидетельствует опубликованный на сайте ведомства приказ, подписанный исполняющим обязанности главы Госгеокадастра Сергеем Завадским и согласованный с министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским.

Напомним, что накануне функционирование земельного кадастра было приостановлено в связи со вступлением 9 июня в силу принятого 12 мая закона №2247-IX о внесении изменений в законодательство об особенностях регулирования земельных отношений в условиях военного положения.

Согласно этому закону, работа земкадастра должна быть приостановлена до принятия профильной службой решения о ее возобновлении, которое должно быть согласованно с Минагрополитики.

Напомним также, что ранее в Украине были изменены правила получения прав пользования землей во время военного положения, в частности районные военные администрации теперь могут предоставлять землю в аренду аграриям, а существующие земельные отношения автоматически продлены на год без волеизъявления сторон соответствующих договоров и без внесения сведений в реестр.

Кроме того, были отменены земельный налог и арендная плата за землю на территориях, затронутых войной и/или оккупированных российскими войсками.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов