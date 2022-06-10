Земельний кадастр відновив роботу після одноденної бездіяльності

Державна служба з геодезії, картографії та кадастру відновила функціонування державного земельного кадастру після нетривалої бездіяльності.

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Про це свідчить опублікований на сайті відомства наказ, підписаний виконувачем обов'язків голови Держгеокадастру Сергієм Завадським та погоджений з міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським.

Нагадаємо, що напередодні функціонування земельного кадастру було призупинено у зв'язку з набранням 9 червня чинності з ухваленого 12 травня закону №2247-IX про внесення змін до законодавства щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах військового стану.

Відповідно до цього закону, робота земкадастру має бути призупинена до прийняття профільною службою рішення про її поновлення, яке має бути узгоджено з Мінагрополітики.

Нагадаємо також, що раніше в Україні були змінено правила отримання прав користування землею під час воєнного стану, зокрема районні військові адміністрації тепер можуть надавати землю в оренду аграріям, а існуючі земельні відносини автоматично були продовжені на рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей до реєстру.

Крім того, було скасовано земельний податок та орендну плату за землю на територіях, зачеплених війною та/або окупованих російськими військами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com