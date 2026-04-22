ТОП-10 «свежепригнанных» легковых авто в Украине (март 2026)

Рынок подержанных авто продемонстрировал заметное оживление в марте 2026 года. Третий месяц года зафиксировал уверенный выход из зимнего затишья и адаптацию к текущим условиям. По данным Института исследований авторынка , легковых автомобилей с пробегом на первую регистрацию в марте 2026 года было подано 17 866. Импорт вырос на 18,2% по сравнению с февралём, хотя в годовом измерении объёмы остаются на 11,1% ниже прошлогодних. Доля электромобилей в мартовском пригоне выросла до 8,9% против 5,7% в феврале 2026 года. Рынок перешёл от зимней стагнации к рациональному весеннему выбору. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка импорта авто за март 2026 года.

Тенденция рынка по состоянию на март

Динамика рынка подержанных автомобилей, Украина, 2025–2026 гг. (март)

Источник: eauto.org.ua

Март 2026 года войдёт в историю украинского авторынка как месяц весеннего пробуждения и качественной трансформации после рекордного декабря и последующего зимнего охлаждения. Мартовскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:

адаптация рынка к новым условиям после возврата НДС на электромобили с 1 января 2026 года; завершение периода зимнего затишья и сезонное оживление спроса; стабильный поток кроссоверов со страховых аукционов США; смена предпочтений покупателя — кроссоверы окончательно вытеснили хэтчбеки даже в сегменте подержанного импорта.

Что касается общей картины: главным событием месяца стала смена многолетнего лидера модельного зачёта. Volkswagen Tiguan впервые обошёл Golf, символизируя окончательную «кроссоверизацию» рынка. Смена предпочтений изменила рынок.

ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом за март 2026

Топ-10 марок подержанных легковых автомобилей (импорт), март 2026

Источник: eauto.org.ua

Неизменным лидером остаётся Volkswagen, удерживающий первенство благодаря широкой модельной линейке и высокому доверию к бренду.

Главным трендом месяца стало дальнейшее укрепление позиций Audi и BMW — премиализация импорта набирает обороты, и покупатели всё чаще готовы платить за более качественный и дорогой автомобиль из-за рубежа.

Nissan и Ford стабильно удерживают свои позиции благодаря активному импорту с североамериканских аукционов. В десятке также стабильные результаты от Renault, Skoda, Hyundai и KIA, которые традиционно закрывают потребности прагматичного масс-маркета.

Топ-10 моделей свежепригнанных авто за март 2026

По итогам месяца модельный рейтинг демонстрирует безоговорочное доминирование кроссоверов. Традиционные хэтчбеки и универсалы отступили, уступив позиции автомобилям с более высоким клиренсом.

10. Nissan Qashqai

Японский кроссовер сохраняет стабильные позиции в мартовском рейтинге, демонстрируя неизменную приверженность украинцев надёжной японской технике. Nissan Qashqai отличается удачным сочетанием компактных городских габаритов с достаточным клиренсом для уверенной езды за городом, практичным салоном и проверенной надёжностью.

Это автомобиль для тех, кто ищет универсальное решение на каждый день без компромиссов. В марте эту модель выбрали 334 автолюбителя.

9. Mazda CX-5

Японский кроссовер сохраняет стабильные позиции в мартовском рейтинге, демонстрируя неизменную приверженность украинцев надёжной японской технике. Mazda CX-5 отличается безупречным качеством сборки, приятным дизайном и водительскими характеристиками, которые редко встречаются в массовом сегменте. Это автомобиль для тех, кто ценит езду и надёжность превыше всего. В марте Mazda CX-5 стала выбором 341 автолюбителя.

8. Renault Megane

Французский хэтчбек или универсал занимает восьмую позицию, демонстрируя стабильный интерес к доступным европейским авто. Renault Megane ценят за практичность, экономичность и умеренную цену на вторичном рынке. Это выбор прагматика, который ищет надёжный автомобиль для ежедневного использования без переплаты. В марте 2026 года Megane остаётся проверенным решением среди свежепригнанных авто из Европы. Так, на французскую модель было оформлено 354 сделки.

7. Volkswagen Passat

Проверенный временем немецкий седан сохраняет присутствие среди самых популярных свежепригнанных авто. Volkswagen Passat — это воплощение практичности для тех, кто ценит баланс между комфортом, надёжностью и респектабельным видом. Модель остаётся ликвидной на вторичном рынке, что важно для будущей перепродажи. В марте 2026 года Passat подтвердил репутацию надёжного выбора для прагматичных покупателей. Так, немецкая модель стала приоритетным выбором среди 362 автовладельцев.

6. Ford Escape/Kuga

Американский компактный кроссовер уверенно держится в рейтинге. Ford Escape особенно востребован среди авто, прибывающих со страховых аукционов США, благодаря доступной цене и большому выбору.

Escape выбирают за практичность, большой багажник и отличную проходимость. Это надёжный партнёр для ежедневного использования, который одинаково хорошо чувствует себя в городе и за его пределами. В марте Ford Escape или Kuga стал приоритетным выбором 420 украинских автолюбителей.

5. Nissan Rogue

Американский кроссовер японского производства уверенно держится в верхней части рейтинга. Nissan Rogue особенно востребован среди авто, прибывающих из США — именно там эта модель пользуется огромной популярностью.

Rogue выбирают за практичность, большой салон и отличную проходимость. Это идеальный вариант для больших семей, которым нужен надёжный кроссовер по адекватной цене. В марте Nissan Rogue нашёл 468 покупателей.

4. Skoda Octavia

Чешский универсал или лифтбек удерживает позиции в топ-10, оставаясь одним из самых любимых вариантов среди прагматичных украинских водителей. Skoda Octavia удачно сочетает технологические решения и качество концерна Volkswagen с более сдержанной ценовой политикой.

Один из самых больших багажников в классе и неизменная надёжность — её главные козыри. В марте 2026 года модель подтвердила статус фаворита прагматичного импорта, найдя 565 покупателей.

3. Audi Q5

Немецкий премиальный кроссовер уверенно удерживает третью ступеньку, подтверждая тренд на премиализацию импорта. Audi Q5 сочетает элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности.

Его выбирают покупатели, которым важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона и динамичная езда благодаря системе quattro. Четвёртый кроссовер активно везут как из Европы, так и из Штатов. Поэтому его выбрали 604 автолюбителя в марте.

2. Volkswagen Golf

Легендарный немецкий хэтчбек впервые уступил первенство кроссоверу того же бренда — и это стало символичным моментом мартовского рейтинга. Volkswagen Golf традиционно воспринимается как эталон надёжности и универсальности, идеальный для городских условий благодаря компактным габаритам.

Однако «кроссоверизация» рынка сделала своё дело: Golf остаётся в тройке, но уже не на вершине. Впрочем, 621 покупатель показал, что модель остаётся в приоритете на рынке пригнанных легковых авто.

1. Volkswagen Tiguan

Это сенсация марта и новый лидер модельного зачёта. Компактный немецкий кроссовер впервые обошёл многолетнего фаворита Golf, что символизирует окончательную смену предпочтений украинского покупателя.

Tiguan удачно сочетает удобные габариты для городских условий и достаточное пространство для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем. Его ценят за качественную сборку, проверенную надёжность и комфортный интерьер. Так, Volkswagen Tiguan — лидер марта, опередивший даже многолетнего чемпиона Golf, став выбором для 745 украинцев.

ТОП-10 свежепригнанных авто за март 2026 (инфографика)

Рейтинг топ-10 моделей подержанного импорта легковых авто, март 2026

Источник: eauto.org.ua

Средний возраст и премиальные новинки

Средний возраст легковых авто, пополнивших украинский автопарк в течение марта 2026 года, стабильно держится в пределах 8–9 лет. Такой показатель свидетельствует о том, что украинские покупатели продолжают выбирать относительно «молодые» автомобили из Европы и других рынков, рассчитывая на достаточный остаточный ресурс, современные системы безопасности и актуальное оснащение.

Вместе с тем среди свежепригнанных машин месяца нашлось место и для настоящих автомобильных эксклюзивов. Пока массовый рынок рационализировался, в сегменте дорогой техники затишья не наблюдалось: украинские номера получили один Bentley и один Lamborghini, три Maserati и 73 Porsche.

Отдельного упоминания заслуживает регистрация редкой Toyota Mirai на водородных топливных элементах — юбилейная двадцатая для Украины, что свидетельствует о существовании в стране небольшого сообщества технических энтузиастов, готовых испытывать технологии будущего несмотря на полное отсутствие водородной инфраструктуры.

Хотя доля таких моделей в общей статистике минимальна, их появление демонстрирует: спрос на эмоциональные и статусные автомобили остаётся стабильным при любых обстоятельствах.

Итоги марта 2026

Март 2026 года стал месяцем уверенного весеннего восстановления рынка. В целом на первую регистрацию было подано 17 866 легковых автомобилей с пробегом, то есть на 18,2% больше, чем в феврале, хотя годовое просадка на 11,1% ещё напоминает о высокой базе прошлого года.

Смена лидера модельного зачёта в пользу Volkswagen Tiguan, заметный рывок электромобилей до доли 8,9% и стабильный поток люксовых брендов — это главные векторы, определяющие новый ландшафт рынка.

Современный «пригон» становится всё более качественным и целенаправленным: покупатель чётко знает, чего хочет: больше клиренса, более свежий год выпуска и лучшее оснащение. Текущее восстановление динамики является подтверждением того, что рынок успешно адаптировался к новым правилам игры и уверенно движется вперёд.