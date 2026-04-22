ТОП-10 «свіжопригнаних» легкових авто в Україні (березень 2026)

Ринок вживаних авто продемонстрував помітне пожвавлення у березні 2026 року. Третій місяць року зафіксував впевнений вихід із зимового затишшя та адаптацію до поточних умов. За даними Інституту досліджень авторинку , легковиків з пробігом на першу реєстрацію у березні 2026 року було подано 17 866. Імпорт зріс на 18,2% порівняно з лютим, хоча у річному вимірі обсяги залишаються на 11,1% нижчими за минулорічні. Частка електромобілів у березневому пригоні зросла до 8,9% проти 5,7% у лютому 2026 року. Ринок перейшов від зимової стагнації до раціонального весняного вибору. Читайте на Delo.ua про поточний стан ринку імпорту авто за березень 2026 року.

Тенденція ринку станом на березень

Динаміка ринку вживаних автомобілів, Україна, 2025–2026 рр. (березень)

Березень 2026 року увійде в історію українського авторинку як місяць весняного пробудження та якісної трансформації після рекордного грудня і подальшого зимового охолодження. Березневу структуру імпорту визначили кілька ключових факторів:

адаптація ринку до нових умов після повернення ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року; завершення періоду зимового затишшя та сезонне пожвавлення попиту; стабільний потік кросоверів зі страхових аукціонів США; зміна вподобань покупця — кросовери остаточно витіснили хетчбеки навіть у сегменті вживаного імпорту.

Щодо загальної картини: головною подією місяця стала зміна багаторічного лідера модельного заліку. Volkswagen Tiguan вперше обійшов Golf, символізуючи остаточну «кросоверизацію» ринку. Зміна вподобань змінила ринок.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом за березень 2026

Топ-10 марок вживаних легкових автомобілів (імпорт), березень 2026

Незмінним лідером залишається Volkswagen, який утримує першість завдяки широкій модельній лінійці та високій довірі до бренду.

Головним трендом місяця стало подальше зміцнення позицій Audi та BMW — преміалізація імпорту набирає обертів, і покупці дедалі частіше готові платити за якісніший та дорожчий автомобіль з-за кордону.

Nissan та Ford стабільно утримують свої позиції завдяки активному імпорту з північноамериканських аукціонів. У десятці також стабільні результати від Renault, Skoda, Hyundai та KIA, які традиційно закривають потреби прагматичного мас-маркету.

Топ-10 моделей свіжопригнаних авто за березень 2026

За підсумками місяця модельний рейтинг демонструє беззаперечне домінування кросоверів. Традиційні хетчбеки та універсали відступили, поступившись позиціями автомобілям з вищим кліренсом.

10. Nissan Quashquai

Японський кросовер зберігає стабільні позиції у березневому рейтингу, демонструючи незмінну прихильність українців до надійної японської техніки.

Nissan Qashqai вирізняється вдалим поєднанням компактних міських габаритів із достатнім кліренсом для впевненої їзди за містом, практичним салоном та перевіреною надійністю. Це автомобіль для тих, хто шукає універсальне рішення на кожен день без компромісів. У березні цю модель обрало 334 автолюбителів.

9. Mazda CX-5

Японський кросовер зберігає стабільні позиції у березневому рейтингу, демонструючи незмінну прихильність українців до надійної японської техніки. Mazda CX-5 вирізняється бездоганною якістю збірки, приємним дизайном та водійськими характеристиками, які рідко зустрічаються у масовому сегменті. Це автомобіль для тих, хто цінує їзду та надійність понад усе. В березні Mazda CX-5 стала вибором 341 автолюбителів.

8. Renault Megane

Французький хетчбек або універсал займає восьму позицію, демонструючи стабільний інтерес до доступних європейських авто. Renault Megane цінують за практичність, економічність і помірну ціну на вторинному ринку. Це вибір прагматика, який шукає надійний автомобіль для щоденного використання без переплати. У березні 2026 року Megane залишається перевіреним рішенням серед свіжопригнаних авто з Європи. Так, на французьку модель було оформлено 354 угод.

7. Volkswagen Passat

Перевірений часом німецький седан зберігає присутність серед найпопулярніших свіжопригнаних авто. Volkswagen Passat — це втілення практичності для тих, хто цінує баланс між комфортом, надійністю та респектабельним виглядом.

Модель залишається ліквідною на вторинному ринку, що важливо для майбутнього перепродажу. У березні 2026 року Passat підтвердив репутацію надійного вибору для прагматичних покупців. Так, німецька модель стала пріоритетним вибором серед 362 автовласників.

6. Ford Escape/Kuga

Американський компактний кросовер впевнено тримається у рейтингу. Ford Escape особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі страхових аукціонів США, завдяки доступній ціні та великому вибору. Escape обирають за практичність, великий багажник та відмінну прохідність.

Це надійний партнер для щоденного використання, який однаково добре почувається у місті та за його межами. У березні Ford Escape або Kuga стало пріоритетним вибором 420 українських автолюбителів.

5. Nissan Rogue

Американський кросовер японського виробництва впевнено тримається у верхній частині рейтингу. Nissan Rogue особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі США — саме там ця модель користується величезною популярністю.

Rogue обирають за практичність, великий салон та відмінну прохідність. Це ідеальний варіант для великих сімей, які потребують надійний кросовер за адекватну ціну. У березні Nissan Rogue знайшла 468 покупців.

4. Skoda Octavia

Чеський універсал або ліфтбек утримує позиції в топ-10, залишаючись одним із найулюбленіших варіантів серед прагматичних українських водіїв. Skoda Octavia вдало поєднує технологічні рішення та якість концерну Volkswagen з більш стриманою ціновою політикою.

Один із найбільших багажників у класі та незмінна надійність — її головні козирі. У березні 2026 року модель підтвердила статус фаворита прагматичного імпорту, знайшовши 565 покупців.

3. Audi Q5

Німецький преміальний кросовер впевнено утримує другу сходинку, підтверджуючи тренд на преміалізацію імпорту. Audi Q5 поєднує елегантний дизайн, передові технології та високий рівень безпеки. Його обирають покупці, яким важливі впізнаваність бренду з чотирма кільцями, бездоганне оздоблення салону та динамічна їзда завдяки системі quattro. Четвертий кросовер активно везуть як з Європи, так і зі Штатів. Тому його обрали 604 автолюбителів у березні.

2. Volkswagen Golf

Легендарний німецький хетчбек вперше поступився першістю кросоверу того ж бренду, і це стало символічним моментом березневого рейтингу. Volkswagen Golf традиційно сприймається як еталон надійності та універсальності, ідеальний для міських умов завдяки компактним габаритам.

Проте «кросоверизація» ринку зробила своє: Golf залишається в трійці, але вже не на вершині. Утім, 621 покупець показали, що модель залишається в пріоритеті на ринку пригнаних легкових авто.

1. Volkswagen Tiguan

Це сенсація березня та новий лідер модельного заліку. Компактний німецький кросовер вперше обійшов багаторічного фаворита Golf, що символізує остаточну зміну вподобань українського покупця.

Tiguan вдало поєднує зручні габарити для міських умов і достатній простір для сімейних поїздок, завдяки чому вважається по-справжньому універсальним автомобілем. Його цінують за якісну збірку, перевірену надійність і комфортний інтер'єр.

Тож, Volkswagen Tiguan — лідер березня, що випередив навіть багаторічного чемпіона Golf, ставши вибором для 745 українціів.

ТОП-10 свіжопригнаних авто за березень 2026 (інфографіка)

Рейтинг топ-10 моделей вживаного імпорту легкових авто, березень 2026

Середній вік та преміальні новинки

Середній вік легкових авто, які поповнили український автопарк протягом березня 2026 року, стабільно тримається в межах 8–9 років. Такий показник свідчить про те, що українські покупці продовжують обирати відносно «молоді» автомобілі з Європи та інших ринків, розраховуючи на достатній залишковий ресурс, сучасні системи безпеки й актуальне оснащення.

Водночас серед свіжопригнаних машин місяця знайшлося місце й для справжніх автомобільних ексклюзивів. Поки масовий ринок раціоналізувався, у сегменті дорогої техніки затишшя не спостерігалося: українські номери отримали один Bentley та один Lamborghini, три Maserati та 73 Porsche. Окремої згадки заслуговує реєстрація рідкісної Toyota Mirai на водневих паливних елементах — ювілейна двадцята для України, що свідчить про існування в країні невеликої спільноти технічних ентузіастів, готових випробовувати технології майбутнього попри повну відсутність водневої інфраструктури.

Хоча частка таких моделей у загальній статистиці мінімальна, їх поява демонструє: попит на емоційні та статусні автомобілі залишається стабільним за будь-яких обставин.

Підсумки березня 2026

Березень 2026 року став місяцем впевненого весняного відновлення ринку. Загалом на першу реєстрацію було подано 17 866 легковиків з пробігом, тобто на 18,2% більше, ніж у лютому, хоча річне просідання на 11,1% ще нагадує про високу базу минулого року.

Зміна лідера модельного заліку на користь Volkswagen Tiguan, помітний ривок електромобілів до 8,9% частки та стабільний потік люксових брендів. Це головні вектори, що визначають новий ландшафт ринку.

Сучасний «пригін» стає дедалі більш якісним та цілеспрямованим: покупець чітко знає, чого хоче: більше кліренсу, свіжіший рік випуску та краще оснащення. Поточне відновлення динаміки є підтвердженням того, що ринок успішно адаптувався до нових правил гри і впевнено рухається вперед.