Банки 7 и 8 марта будут работать без выходных – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки работать без выходных дней 7-8 марта 2022 года в период действия военного положения.

Как заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, в условиях военного положения банки должны выполнять свою гражданскую обязанность и работать без выходных, предоставляя нужные украинцам банковские услуги.

“Для этого банки должны обеспечить надлежащую и бесперебойную работу своих филиалов и отделений в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения”, – подчеркнул Шевченко.

Кроме этого, система электронных платежей Нацбанка (СЭП) 7-8 марта 2022 года будет работать и обеспечивать платежи банков в обычном режиме. Такое решение обусловлено необходимостью обеспечить проведение межбанковских переводов в условиях военного положения.

В НБУ отмечают, что для обеспечения граждан банковскими услугами в условиях военного положения в Украине банки должны обеспечить работу своих обособленных подразделений (филиалов, отделений) без выходных.

Таким образом, межбанковские переводы через СЭП будут прводиться:

– в период с 5 по 7 марта – датой банковского дня 7 марта;

– 8 марта – датой банковского дня 8 марта.

Соответствующие нормы содержит соответствующее постановление правления НБУ от 4 марта 2022 года.

Этот документ также предусматривает, что система депозитарного учета депозитария НБУ и депозитарного учреждения Нацбанка 7 и 8 марта 2022 года будет работать в обычном режиме.

Такой режим работы введен для предоставления максимальных возможностей широкому кругу участников рынка и нерезидентов для приобретения облигаций военного времени, эмитированных правительством Украины.

Кроме этого, национальная платежная система “Простир” также будет работать в штатном режиме и будет проводить клиринг и расчеты между участниками системы в этот период.

На сегодняшний день СЭП работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки).

Таким образом, участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.

Напомним, Национальный банк, чтобы минимизировать негативное влияние агрессии РФ, принял ряд мер по поддержанию стабильности банковской системы.

Среди прочего НБУ утвердил правила работы банков в связи с введением в Украине военного положения.