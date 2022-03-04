Банки 7 та 8 березня працюватимуть без вихідних – НБУ

Національний банк України зобов'язав банки працювати без вихідних днів 7- 8 березня 2022 року в період дії воєнного стану.

Як заявив глава НБУ Кирило Шевченко, в умовах воєнного стану банки повинні виконувати свій цивільний обов'язок і працювати без вихідних, надаючи потрібні українцям банківські послуги.

“Для цього банки мають забезпечити належну та безперебійну роботу своїх філій та відділень в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю населення”, – наголосив Шевченко.

Крім цього, система електронних платежів Нацбанку (СЕП) 7-8 березня 2022 року працюватиме та забезпечуватиме платежі банків у звичайному режимі. Таке рішення зумовлене необхідністю забезпечити проведення міжбанківських переказів в умовах воєнного стану.

У НБУ наголошують, що для забезпечення громадян банківськими послугами в умовах воєнного стану в Україні банки мають забезпечити роботу своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень) без вихідних.

Таким чином, міжбанківські перекази через СЕП проводитимуться:

– у період із 5 по 7 березня – датою банківського дня 7 березня;

– 8 березня – датою банківського дня 8 березня.

Відповідні норми містить відповідну ухвалу правління НБУ від 4 березня 2022 року.

Цей документ також передбачає, що система депозитарного обліку депозитарію НБУ та депозитарної установи Нацбанку 7 та 8 березня 2022 року працюватиме у звичайному режимі.

Такий режим роботи запроваджено для надання максимальних можливостей широкому колу учасників ринку та нерезидентів для придбання облігацій воєнного часу, емітованих урядом України.

Крім цього, національна платіжна система “Простір” також працюватиме у штатному режимі та проводитиме кліринг та розрахунки між учасниками системи у цей період.

На сьогоднішній день СЕП працює без перебоїв у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту (23 години на добу).

Таким чином, учасники СЕП можуть здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень з огляду на власні потреби, потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.

Нагадаємо, Національний банк, щоб мінімізувати негативний вплив агресії РФ, вжив низку заходів щодо підтримки стабільності банківської системи.

Серед іншого НБУ затвердив правила роботи банків у зв'язку із запровадженням в Україні військового стану.