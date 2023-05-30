Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы банка "Сич"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на аукцион активы АО "Банк Сич". В лот вошло право требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Общая задолженность по договору составляет 22 млн грн. Эта сумма является и начальной ценой лота.

В обеспечение по кредитному договору переданы земельные участки общей площадью около 0,9 га, а также здание торгово-развлекательного комплекса площадью около 13,4 тысячи кв. метров. Все переданные в залог объекты размещены на территории Ходосовского сельского совета, что в пригороде Киева. Как отметили в ФГВФЛ, на трех этажах комплекса представлены магазины, где можно приобрести товары для дома, в частности, мебель, элементы декора и прочее.

Торги пройдут по английской модели аукциона 6 июня в системе "Prozorro.Продажи".

Напомним, в августе 2022 года Национальный банк Украины признал банк "Сич" неплатежеспособным из-за невозврата кредитов рефинансирования, взятых у регулятора. Договор был нарушен из-за нехватки средств. Позже НБУ решил ликвидировать банк "Сич".

В марте 2023 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион здание бывшего отделения банка "Сич" в центре Киева.