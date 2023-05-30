Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи банку "Січ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на аукціон активи АТ "Банк Січ". До лота ввійшло право вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою. Про це повідомила пресслужба Фонду.

Загальна заборгованість за договором складає 22 млн грн. Ця сума є й початковою ціною лота.

У забезпечення за кредитним договором передано земельні ділянки загальною площею майже 0,9 га, а також будівлю торговельно-розважального комплексу площею майже 13,4 тисячі кв. метрів. Усі передані у заставу об’єкти розміщені на території Ходосівської сільської ради, що в передмісті Києва. Як зауважили в ФГВФО, трьох поверхах комплексу представлені магазини, де можна придбати товари для дому, зокрема, меблі, елементи декору та інше.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону 6 червня в системі "Prozorro.Продажі".

Нагадаємо, в серпні 2022 року Національний банк України визнав банк "Січ" неплатоспроможним через неповернення кредитів рефінансування, які взяв у регулятора. Договір було порушено через брак коштів. Пізніше НБУ вирішив ліквідувати банк "Січ".

У березні 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон будівлю колишнього відділення банку "Січ" у центрі Києва.