"Группа хочет усиливать свой бизнес в Европе, и проходящая через Францию, Германию, Польшу и Украину ось становится сверхважной", — Виталий Кучер, Crédit Agricole Ukraine

Crédit Agricole уже 32 года работает в Украине, и руководство группы неоднократно отмечало то, что имеет здесь долгосрочные планы развития. Какие задачи банк ставит перед собой на 2026 год?

– У международной группы Crédit Agricole есть долгосрочное видение присутствия банка в Украине. Это стало особенно ощутимо во время войны: группа не выводит дивиденды, а наоборот, инвестирует в развитие бизнеса и поддерживает общество. Филипп Брассак, недавно возглавлявший группу Crédit Agricole SA, трижды с начала войны посещал Украину. В октябре этого года Филиппа Брассака назначили председателем наблюдательного совета банка в Украине.

В рамках обновленной стратегии развития группы до 2028 года Украина занимает особое место. Группа хочет усиливать свой бизнес в Европе, и ось, проходящая через Германию, Польшу и Украину, становится сверхважной. Идея состоит в укреплении экономического взаимодействия между этими странами и Францией.

Мы фокусируемся на аграрном секторе, ведь это исторически наше ключевое направление. При этом планируем активнее работать с ИТ-бизнесом и авторынком. Мы инвестируем в развитие продуктов и клиентских программ, в решение кэш-менеджмента для бизнеса, развиваем лизинг. Недавно запустили валютный лизинг, предложили доступный финансовый лизинг в рамках программы "5-7-9" и уже нуждаемся в более систематизированном IT-решении для него. Также инвестируем в развитие факторинга. Наши инвестиции направлены на улучшение клиентского опыта.

Вы вспомнили, что недавно главой наблюдательного совета банка в Украине назначили Филиппа Брассака, бывшего генерального директора группы Crédit Agricole SA. Можно ли это расценивать как сознательное кадровое усиление направления, повышение внимания к украинской дочери и связанных с ее развитием планов?

– Именно так. Цель банка в Украине сегодня – стать ключевым финансовым партнером в восстановлении страны, инвестируя в стратегические сектора и поддерживая экономическую трансформацию. И нам очень повезло, ведь Филипп Брассак – выдающийся финансист, глубоко знакомый с украинским контекстом. Он 10 лет возглавлял группу во время как спокойного, так и турбулентного времен. У него очень последовательная позиция: банк должен быть полезен обществу и клиентам. Энергия, которую он привнес в работу наблюдательного совета банка, заинтересованность, опыт — все это полезно для банка и, в конечном счете, для экономики в целом.

Есть ли у вас видение развития банка и его роли в период восстановления Украины после завершения активных боевых действий?

– Мы не ждем завершения боевых действий, ведь восстановление страны начинается уже сейчас. Мы реинвестируем прибыль банка в капитал и развитие бизнеса здесь, в Украине: в инфраструктуру, технологии, обслуживание клиентов. Увеличение капитала банка позволит кредитовать клиентов в больших объемах, если они в этом будут нуждаться. Мы и сейчас активно работаем, несмотря на все вопросы безопасности. Привлекаем иностранный капитал в Украину и сотрудничаем с ЕБРР, МФК в рамках программ распределения рисков. Это позволяет кредитовать предприятия, расположенные вблизи линии боевого столкновения, чтобы они получали финансирование и могли сохранять свое производство. 290 млн евро — сумма финансирования в рамках проектов по ЕБРР, МФК на данный момент.

Что касается долгосрочной перспективы, то Crédit Agricole будет также фокусироваться на восстановлении энергетической инфраструктуры. На нас приходится около 10% всех профинансированных мощностей по восстановлению энергетики. Планируем усиливать наши позиции в агробизнесе, где более 70 партнерских программ финансирования. В аграрном секторе также очень важно добавлять элементы устоявшихся практик, «зеленого» банкинга.

Что касается автокредитования, то наша доля составляет ориентировочно 25%. Задача – удержать ее и одновременно шире посмотреть на всю экосистему automotive: кредитование дилеров, отношения со страховыми компаниями, развитие продаж подержанных автомобилей. То есть мы стремимся быть не только банком для клиентов, покупающих авто в кредит, но и стать ключевым партнером для всей экосистемы — от покупателей до продавцов и смежных сервисов.

Также фокусируемся на комплексном обслуживании ИТ-клиентов, стремимся охватить всю цепь ИТ-экосистемы – от фрилансеров до крупных компаний.

Член правления, финансовый директор Crédit Agricole Ukraine Виталий Кучер

С какими результатами банк подходит к концу 2025 года? Что стало локомотивом доходности банка по итогам ІІІ квартала 2025 года?

– За 9 месяцев 2025 года чистый финансовый результат банка составляет 3,6 млрд грн, соотношение расходов к доходам – 35%. Это одни из лучших показателей на рынке, подтверждающие эффективность модели Crédit Agricole и нашу преданность своему делу. Происходит ключевое изменение в генерации финансовых результатов нашим банком и банковской системой в Украине. В предыдущие годы доходы от операций с ОВГЗ или депозитными сертификатами составляли весомую долю. В первом полугодии 2025 года мы активно наращивали кредитование, в том числе и в розничном сегменте, видим положительную тенденцию по лизингу.

Есть рост общего кредитного портфеля на 15% за год и соответствующие изменения в доходности. То есть спрос на кредитные ресурсы, и это становится основным локомотивом нашего финансового результата в 2025 году. Надеюсь, что этот тренд в дальнейшем будет усиливаться.

Здоровье финансового банка отличное по нормативам капитала и ликвидности. Мы надежно сохраняем сбережения клиентов: депозитный портфель составляет 97,6 млрд. грн.

В настоящее время продолжается дискуссия по налогу на прибыль банков в размере 50%. По-моему, правительство применяет сейчас те же аргументы, как и при предварительном повышении ставки налога, но стоит учитывать, что текущая структура доходов изменилась. То есть, речь идет не о прибыли от государственных ценных бумаг, а о доходах от клиентского бизнеса. Мы относимся к этому взвешенно и осторожно, понимая, что во время войны правительству сложно обеспечить расходную часть бюджета. Поэтому я считаю, что мы работаем в пользу Украины и ее защитников.

Кстати, если говорить о структуре доходов, чего становится больше — процентных или комиссионных?

– Сейчас лучшая динамика по процентным доходам, что связано с возобновлением кредитования. Если говорить о сервисах, то комиссии не растут. Несмотря на инфляцию банки не повышают тарифы на обслуживание для клиентов. Хотя, если посмотреть на расходы, оплату IT-инфраструктуры, персонала и т.п., то есть предпосылки для роста стоимости банковских услуг.

Какие налоги по последним данным уплатил банк в государственный бюджет Украины?

– С начала полномасштабной войны Crédit Agricole Ukraine уплатил 10 млрд грн налогов и сборов. По этому показателю мы у топ-5 среди банков Украины. Это значительная сумма, и в целом доля налогов от банковской системы довольно ощутима в общей структуре бюджетных поступлений.

Crédit Agricole активно поддерживает программы "зеленого" банкинга. Какие именно направления получили наибольшее развитие на конец 2025 года?

– Все, что работает на устойчивое развитие и «зеленые» инициативы, является нашим приоритетом. Группа – один из крупнейших игроков на этом рынке в мире, присутствует в «зеленых» бондах. В Украине мы хотим предлагать клиентам комплексные решения по модернизации бизнеса. У нас есть партнерские программы (в частности, сотрудничаем с производителями сельхозтехники), направленные на использование технологий no-till и strip-till, а также других практик устойчивого сельского хозяйства. Это помогает компаниям адаптироваться к климатическим изменениям, уменьшая негативное влияние на почву и повышая эффективность. Анализ климатических рисков является одним из основных направлений нашей экспертизы. Агроэксперты вместе со специалистами ESG-направления разработали специализированный опросник для клиентов, максимально приближенный к реалиям агробизнеса. Особенность нашего подхода в том, что когда выявляем риски, мы не просто говорим о них, но и разрабатываем план, как компании улучшить ситуацию.

Кто наиболее активно привлекает финансирование на проекты энергетической независимости и энергосбережения?

– Аграрные предприятия заинтересованы в большей энергонезависимости. Но не только аграрии. Также это логистика, переработка, торговля. Сейчас есть спрос на ветровую и солнечную энергетику, использование биомассы, биогазовые установки. Солнечные панели представляют наибольший интерес среди клиентов, за ними следует биогаз, который используют предприятия АПК, имеющие собственное сырье, затем — ветровые установки. Почти во всех сферах мы наблюдаем спрос на автономность. В Украине к этому побуждает еще и война: очень многие вынужденно инвестируют в энергетическую независимость, потому что без этого сложно продолжать бизнес.

Какие эффективные механизмы поддержки доступны бизнесу во время войны? Приносит ли эффект привлечения финансирования от западных партнеров, международных финансовых институтов для увеличения доступности кредитования бизнеса в Украине?

- Механизм доступного финансирования зависит от бизнес-модели клиента и от цели финансирования. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то у нас более 100 партнерских программ, в основном по агрофинансированию и лизингу, которые позволяют вырабатывать индивидуальные решения. Аграрий, например, может искать способы приобрести оборудование, посевной материал или агрохимию, думает, как потом продать урожай. Мы стараемся давать наиболее выгодное комплексное решение для всей производственной цепочки. Клиент приходит с потребностью, а мы ищем ответ, где выгоднее всего купить все необходимое и как это профинансировать. И это не обязательно должны быть аграрии, такие же подходы работают для логистов, которые задумали расширить автопарк, и для других предприятий.

Каковы основные составляющие репутации бренда Crédit Agricole? Действительно ли репутационный капитал способен оказывать положительное влияние на финансовый результат?

- Мы являемся частью одной из крупнейших финансовых групп мира, работающей в 46 странах. Мы верим, что предотвращение коррупции и поддержание исключительной репутации – это ключевые элементы деловых отношений в современном мире. Предоставление услуг нашим клиентам в соответствии с нормами законодательства и высокими этическими стандартами является основой стратегии банка.

Команда топ-менеджмента банка посещает регионы, общается с ключевыми клиентами, партнерами на местах. Мы хорошо знаем бизнесы, с которыми мы работаем.

В конце концов сами клиенты говорят: если бизнес открыл счет в Crédit Agricole, это уже определенный признак подтверждения его деловой репутации.

Crédit Agricole Ukraine — социально ответственный банк, активно поддерживающий благотворительные и гуманитарные инициативы. Расскажите о приоритетах в этом направлении, результатах и основных проектах в 2025 году.

- Наша программа We Care! сосредоточена на помощи больницам. Она особенно важна в отношении стратегии банка AIR — Aim is to Invest in Recovery. Ее миссия – инвестировать в восстановление общества. Только с начала войны мы воплотили более 100 добрых инициатив на сумму более 190 млн грн.

Наиболее масштабной за все время стала инициатива создания блока интенсивной терапии в Киевском перинатальном центре. Мы направили 50 млн. грн. на капитальный ремонт помещения, закупку 130 единиц современного медицинского оборудования, а в этом году передали аппарат ультразвуковой диагностики. За более чем два года реализации эта благотворительная инициатива объединила усилия четырех учреждений международной группы.

В центре специально оборудованы кровати для младенцев, родившихся раньше срока — мы называем таких детей спешками. Наградой для нас очень трогательные фото детей. Меня лично подпитывает не столько сам факт поддержки больниц или закупки реанимобилей, сколько истории о спасенных стоящих за ними жизни. Также вдохновляется поддержка группы: региональные учреждения из Италии и Франции направляют средства на добрые дела в Украине. Чувствуем, что мы действительно являемся частью большой семьи и что поддержка не имеет границ и границ.