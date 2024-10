Нацбанк подтвердил сертификацию соответствия системы управления противодействию коррупции международному стандарту

Национальный банк Украины получил подтверждение сертификации о соответствии системы управления противодействия коррупции международному стандарту ISO 37001:2016 (Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ также отметили, что осуществленная в прошлом году сертификация была успешно подтверждена по результатам надзорного аудита, который проводили аудиторы ООО "Пиисиби Юкрейн" (официальный представитель MSECB Management Systems INC.) в соответствии с международными стандартами проведения аудита.

Аудит длился с 9 по 16 августа 2024 года и не выявил никакого несоответствия системы управления противодействию коррупции Национального банка требованиям международного стандарта.

Сообщается, что отчет аудиторов с соответствующими положительными выводами был утвержден органом сертификации – MSECB Management Systems INC. (г. Лаваль, Канада).

"Подтверждение сертификации является свидетельством уровня развития и зрелости Национального банка как государственного института", — заявили в пресс-службе регулятора.

Проведение надзорного аудита в Национальном банке прошло при поддержке проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса (IBR)".

О международном стандарте ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use – международный стандарт, устанавливающий требования к созданию, внедрению, поддержке, пересмотру и постоянному совершенствованию системы управления противодействия коррупции.

Он был разработан техническим комитетом ISO/TC 309, базировался на существующих установках Международной торговой палаты, Организации экономического сотрудничества и развития, Transparency International и других организаций.

ISO 37001:2016 был впервые опубликован Международной организацией по стандартизации (ISO) 15 октября 2016 года и актуален и сегодня.

В сентябре 2023 года Национальный банк Украины получил сертификат соответствия созданной системы управления противодействия коррупции требованиям международного стандарта ISO 37001:2016.