Нацбанк підтвердив сертифікацію відповідності системи управління протидії корупції міжнародному стандарту

Національний банк України отримав підтвердження сертифікації про відповідність системи управління протидії корупції міжнародному стандарту ISO 37001:2016 (Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use).

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

В НБУ також зазначили, що здійснену торік сертифікацію було успішно підтверджено за результатами наглядового аудиту, який проводили аудитори ТОВ "Піісібі Юкрейн" (офіційний представник MSECB Management Systems INC.) відповідно до міжнародних стандартів проведення аудиту.

Аудит тривав з 9 до 16 серпня 2024 року і не виявив жодної невідповідності системи управління протидії корупції Національного банку вимогам міжнародного стандарту.

Повідомляється, що звіт аудиторів з відповідними позитивними висновками був затверджений органом сертифікації – MSECB Management Systems INC. (м. Лаваль, Канада).

"Підтвердження сертифікації є свідченням рівня розвитку та зрілості Національного банку як державної інституції", - заявили в пресслужбі регулятора.

Проведення наглядового аудиту в Національному банку відбулося за підтримки проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу (IBR)".

Про міжнародний стандарт ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use (Системи управління протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування) – міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до створення, впровадження, підтримки, перегляду та постійного вдосконалення системи управління протидії корупції.

Він був розроблений технічним комітетом ISO/TC 309, базувався на існуючих настановах Міжнародної торгової палати, Організації економічного співробітництва та розвитку, Transparency International та інших організацій.

ISO 37001:2016 був вперше опублікований Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) 15 жовтня 2016 року та є актуальним і сьогодні.

У вересні 2023 року Національний банк України отримав сертифікат відповідності створеної системи управління протидії корупції вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016.