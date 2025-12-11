Павел Лихоманов, Банк Кредит Днепр: "Мы ставим перед собой стратегическую цель — стать движущей силой развития малого и микробизнеса"

Обеспечение малому бизнесу финансирования — пополнение оборотных средств и предоставление инвестиционных кредитов — является непростым делом даже в прогнозируемое мирное время, а во время войны и вовсе становится задачей со звездочкой. Впрочем, украинские банки с начала полномасштабной войны быстро возобновили кредитование предпринимателей, которые продолжают нуждаться в средствах на поддержку текущих операций, закупку нового оборудования, транспорта и т.д. О том, как банки во время войны формируют программы кредитования малого, микробизнеса и ФЛП, как продукты, сформированные в партнерстве со страховщиками, помогают снижать военные риски, об эффективности государственных программ кредитования и влиянии войны на малый бизнес в интервью delo.ua рассказал Павел Лихоманов, директор департамента развития малого и микробизнеса.

Какие тенденции наблюдаются на рынке кредитования малого бизнеса и предпринимателей в конце 2025 г.?

В 2025 году мы видим увеличение объемов кредитования. Растет спрос от бизнесов и предпринимателей на заемные средства и что немаловажно – потребность в деньгах возникает здесь и сейчас. Именно поэтому Банк Кредит Днепр создал продукт «Онлайн кредит для ФЛП», по которому такое финансирование можно получить в течение дня на сумму до 1 млн грн.

Для небольших предприятий — юридических лиц мы разработали продукт «Простая кредитная линия», по которой клиенты могут получить до 10 млн грн без залога, что значительно упрощает и ускоряет процесс оформления кредита.

В этом контексте хочу обратить внимание на вызовы, возникающие в сфере инвестиций в бизнес и инвестиционное кредитование сегодня. Одним из ключевых барьеров является риск непредвиденных потерь, которые могут негативно отразиться на финансовой устойчивости предприятий. В условиях роста количества обстрелов и масштабных разрушений имущества эта проблема приобретает особую остроту. Осознавая важность поддержки бизнеса в таких обстоятельствах, Банк Кредит Днепр совместно со Страховой компанией «ИНГО» разработали общую кредитную программу. Ее цель – помочь предприятиям и предпринимателям преодолеть страхи и барьеры, обеспечив доступ к финансированию с учетом современных рисков.

Эта программа предусматривает кредитование на инвестиционные цели вместе с бесплатным страхованием военных рисков в первый год финансирования для клиента. Кредит можно получить на приобретение бизнес-недвижимости или оборудования. Преимущества программы включают частичную компенсацию процентной ставки от государства, которая может составлять лишь 7% для клиента, а при создании новых рабочих мест — уменьшаться до 5%. Максимальная сумма кредита составляет 10 млн грн, а срок кредитования — до 7 лет.

Какие риски покрывает страхование и как оно защищает предпринимателей?

Годовая страховая защита, которую предприниматели получают в качестве бонуса от Банка, предоставляется самой опытной компанией в сегменте страхования юридических лиц — страховой компанией ИНГО.

В страховое покрытие входят не только классические риски, такие как пожары, аварии и стихийные бедствия, но и военные попадания ракет, обломков беспилотников, других видов вооруженной агрессии. Страхование предусматривает компенсацию как за поврежденное имущество, так и за финансовые потери, если предприятие вынужденно останавливает работу из-за военных действий.

Если говорить именно об обслуживании малого бизнеса, как на него повлияли почти 4 года полномасштабной войны?

Дистанционное обслуживание и скорость – это уже обязательные настройки. Сегодня как физлица-предприниматели, так и юридические лица могут получить почти все банковские услуги без посещения отделения. Например, ФЛП имеет возможность подать заявку на кредит онлайн всего в два клика на сайте Банка, предоставив только декларацию и банковскую выписку. Для оформления кредитного соглашения и открытия текущего счета достаточно передать идентификационные документы через сервис Действие и подписать необходимые документы с помощью ЭЦП .

Насколько актуальна и эффективна остается программа "5-7-9%", запущенная как стабилизационная еще во времена "коведы"? Стоило ли пересмотреть ее наполнение и направленность или, возможно, заменить другими, более адаптированными к настоящему программами?

Сегодня программа является одним из фундаментальных инструментов стимулирования экономической активности и инвестиционной деятельности. Именно благодаря механизму компенсации процентных ставок и государственным гарантиям компании получают возможность привлекать финансирование на более выгодных условиях.

Основной упор программы направлен на поощрение инвестиций в бизнес. По нашему мнению, ее эффективность может быть существенно повышена при расширении возможностей кредитования — в частности, предоставление инвестиционных кредитов под имущественные права на объекты, находящиеся в процессе приобретения.

Мы наблюдаем значительный спрос со стороны предпринимателей на приобретение недвижимости, которая еще не введена в эксплуатацию, а также оборудование, которое находится на стадии производства или ожидает ввоза в Украину. Решение этого вопроса возможно путем разрешения финансирования в рамках программы под залог имущественных прав на соответствующий объект с последующим обязательным оформлением его в залог после ввода недвижимости в эксплуатацию или снабжение оборудованием и его зачисление на баланс заемщика

Что вы планируете на 2026 год?

Мы открывали для предпринимателей возможности кредитования как для обеспечения оборотного капитала, так и реализации амбициозных инвестиционных проектов, формирующих будущее украинского бизнеса. В 2026 году мы ставим перед собой стратегическую цель — не просто расширить клиентскую базу, но и стать движущей силой развития малого и микробизнеса, обеспечивая их доступ к финансированию, открывающему путь к росту, инновациям и новым победам.