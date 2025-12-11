Павло Лихоманов, Банк Кредит Дніпро: "Ми ставимо перед собою стратегічну мету — стати рушійною силою розвитку малого та мікробізнесу"

Забезпечення малому бізнесу фінансування — поповнення обігових коштів та надання інвестиційних кредитів, — є непростою справою навіть у прогнозований мирний час, а під час війни і поготів стає задачею із зірочкою. Втім українські банки з початку повномасштабної війни швидко відновили кредитування підприємців, які продовжують потребувати коштів на підтримку поточних операцій, закупівлю нового обладнання, транспорту тощо. Про те, як банки під час війни формують програми кредитування малого, мікробізнесу та ФОП, як продукти, сформовані у партнерстві зі страховиками, допомагають знижувати воєнні ризики, про ефективність державних програм кредитування та вплив війни на малий бізнес в інтерв'ю delo.ua розповів Павло Лихоманов, директор департаменту розвитку малого та мікробізнесу Банку Кредит Дніпро.

Які тенденції спостерігаються на ринку кредитування малого бізнесу та підприємців наприкінці 2025 року?

У 2025 році ми бачимо збільшення об’ємів кредитування. Зростає попит від бізнесів та підприємців на позикові кошти і що важливо — потреба в грошах виникає тут і зараз. Саме тому Банк Кредит Дніпро створив продукт «Онлайн кредит для ФОП», за якими таке фінансування підприємцям можна отримати протягом дня на суму до 1 млн грн.

Для невеликих підприємств — юридичних осіб ми розробили продукт «Проста кредитна лінія» за якою клієнти можуть отримати до 10 млн грн без застави, що значно спрощує та пришвидшує процес оформлення кредиту.

У цьому контексті хочу звернути увагу на виклики, які постають у сфері інвестицій у бізнес та інвестиційного кредитування сьогодні. Одним із ключових бар’єрів є ризик непередбачуваних втрат, що можуть негативно позначитися на фінансовій стабільності підприємств. В умовах зростання кількості обстрілів та масштабних руйнувань майна ця проблема набуває особливої гостроти. Усвідомлюючи важливість підтримки бізнесу в таких обставинах, Банк Кредит Дніпро спільно зі Страховою компанією «ІНГО» розробили спільну кредитну програму. Її мета — допомогти підприємствам та підприємцям подолати страхи та бар’єри, забезпечивши доступ до фінансування з урахуванням сучасних ризиків.

Ця програма передбачає кредитування на інвестиційні цілі разом з безкоштовним страхуванням від воєнних ризиків у перший рік фінансування для клієнта. Кредит можна отримати на придбання бізнес-нерухомості чи обладнання. Переваги програми включають часткову компенсацію відсоткової ставки від держави, яка може складати лише 7% для клієнта, а за умов створення нових робочих місць — зменшуватися до 5%. Максимальна сума кредиту сягає 10 млн грн, а термін кредитування — до 7 років.

Які саме ризики покриває страхування і як воно захищає підприємців?

Річний страховий захист, який підприємці отримують як бонус від Банку, надається найдосвідченішою компанією в сегменті страхування юридичних осіб — страховою компанією ІНГО.

До страхового покриття входять не лише класичні ризики, такі як пожежі, аварії та стихійні лиха, а й воєнні — влучання ракет, уламків безпілотників, інших видів збройної агресії. Страхування передбачає компенсацію як за пошкоджене майно, так і за фінансові втрати, якщо підприємство вимушено зупиняє роботу через воєнні дії.

Якщо говорити саме про обслуговування малого бізнесу, як на нього вплинули мало не 4 роки повномасштабної війни?

Дистанційне обслуговування та швидкість — це вже обов’язкові опції. Сьогодні як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи можуть отримати майже всі банківські послуги без відвідування відділення. Наприклад, ФОП має можливість подати заявку на кредит онлайн всього у два кліки на сайті Банку, надавши лише декларацію та банківську виписку. Для оформлення кредитної угоди та відкриття поточного рахунку достатньо передати ідентифікаційні документи через сервіс «Дія» та підписати необхідні документи за допомогою ЕЦП .

Наскільки актуальною та ефективною залишається програма "5-7-9%", запущена як стабілізаційна ще у часи "ковіду"? Чи варто було б переглянути її наповнення та спрямованість, чи, можливо, замінити іншими, більш адаптованими до сьогодення програмами?

Сьогодні ця програма є одним із фундаментальних інструментів стимулювання економічної активності та інвестиційної діяльності. Саме завдяки механізму компенсації процентних ставок та державним гарантіям компанії отримують можливість залучати фінансування на значно вигідніших умовах.

Основний акцент програми спрямований на заохочення інвестицій у бізнес. На нашу думку, її ефективність може бути суттєво підвищена за умови розширення можливостей кредитування — зокрема, надання інвестиційних кредитів під майнові права на об’єкти, що перебувають у процесі придбання.

Ми спостерігаємо значний попит з боку підприємців на придбання нерухомості, яка ще не введена в експлуатацію, а також обладнання, що перебуває на стадії виробництва або очікує ввезення в Україну. Розв'язання цього питання можливе шляхом дозволу фінансування в межах програми під заставу майнових прав на відповідний об’єкт із подальшим обов’язковим оформленням його у заставу після введення нерухомості в експлуатацію чи постачання обладнання та його зарахування на баланс позичальника

Що плануєте на 2026 рік?

Ми відкривали для підприємців можливості кредитування як для забезпечення оборотного капіталу, так і для реалізації амбітних інвестиційних проєктів, що формують майбутнє українського бізнесу. У 2026 році ми ставимо перед собою стратегічну мету — не просто розширити клієнтську базу, а й стати рушійною силою розвитку малого та мікробізнесу, забезпечуючи їх доступом до фінансування, яке відкриває шлях до зростання, інновацій та нових перемог.