Платежная система Китая UnionPay ограничила обслуживание своих карт в РФ — СМИ

Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание карт иностранных банков, выпущенных в России, мотивируя это решение опасением вторичных санкций. Об этом сообщают росСМИ.

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Клиенты соответствующих банков в РФ сообщали, что карты китайской платежной системы перестали работать в апреле-мае 2022 года.

Источники в одном из крупных банков России сообщили, что якобы "UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как по эквайрингу, так и по эмиссии". При этом отмечается, что банки не получили письменного решения, а узнали о нем в устной форме.

После этого был отключен прием иностранных карт UnionPay.

Напомним, еще в марте об остановке своей деятельности в России объявили компании Visa и Mastercard. Перед этим Национальный банк Украины обратился к ним с требованием остановить обслуживание карт, эмитированных банками России.

Впоследствии НБУ обратился с таким же требованием к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International. Однако компания не давала официального ответа на этот запрос.

Источник фото: ua.depositphotos.com