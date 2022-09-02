Платіжна система Китаю UnionPay обмежила обслуговування своїх карток в РФ — ЗМІ

Китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування карток іноземних банків, випущених в Росії, мотивуючи це рішення побоюванням вторинних санкцій. Про це повідомляють росЗМІ.

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Клієнти відповідних банків в РФ повідомляли, що картки китайської платіжної системи перестали працювати у квітні-травні 2022 року.

Джерела в одному з великих банків Росії повідомили, що нібито "UnionPay за своєю ініціативою обмежила партнерства з санкційними банками як щодо еквайрингу, так і щодо емісії". При цьому, зазначається, що банки не отримали письмого рішення, а дізналися про нього в усній формі.

Після цього було відключено прийом іноземних карток UnionPay.

Нагадаємо, ще в березні про зупинення своєї діяльності в Росії оголосили компанії Visa та Mastercard. Перед цим Національний банк України звернувся до них із вимогою зупинити обслуговування карток, які емітовані банками Росії.

Згодом НБУ звернувся з такою ж вимого до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International. Однак компанія не давала офіційну відповідь на цей запит.

Джерело фото: ua.depositphotos.com