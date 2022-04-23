ПриватБанк восстановил свою работу

Сегодня, 23 апреля, государственное финансовое учреждение ПриватБанк восстановило стабильную работу всех сервисов банка.

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В частности, как сообщает пресс-служба банка, восстановили работу онлайн-банкинг Приват24, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

В ПриватБанке напомнили, что из-за возникновения аварийной ситуации с каналами связи клиенты банка столкнулись с некоторыми задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

Напомним, 17 апреля ПриватБанк с 23:00 до 8:00 18 апреля проводил очередной этап плановых регламентных работ в приложении "Приват24".

При этом, сервисы в это время были недоступны.

Ранее, 11 апреля, ПриватБанк продолжил технологическую паузу в проведении платежей через приложение "Приват24".

Перерыв в работе онлайн-сервисов был связан с проведением регламентных работ в "Приват24".

Перед этим плановые технические работы на "Приват24" проводились 20 марта. Во время технической остановки приложение "Приват24" и сайт для физлиц были недоступны.