ПриватБанк відновив свою роботу

Сьогодні, 23 квітня, державна фінансова установа "ПриватБанк" відновила стабільну роботу всіх сервісів банку.

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Зокрема, як повідомляє прес-служба банку, відновили роботу онлайн-банкінг Приват24, мережі банкоматів та оплати карток покупок через торгові термінали.

У ПриватБанку нагадали, що через аварійну ситуацію з каналами зв'язку клієнти банку зіткнулися з деякими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів і оплати картками покупок через торгові термінали.

Нагадаємо, 17 квітня ПриватБанк з 23:00 до 8:00 18 квітня проводив черговий етап планових регламентних робіт у додатку "Приват24".

При цьому сервіси в цей час були недоступні.

Раніше, 11 квітня, ПриватБанк продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через додаток "Приват24".

Перерва у роботі онлайн-сервісів була пов'язана з проведенням регламентних робіт у "Приват24".

Перед цим планові технічні роботи на Приват24 проводилися 20 березня. Під час технічної зупинки програма "Приват24" та сайт для фізосіб були недоступні.