Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Банки
Дата публікації

ПриватБанк відновив свою роботу

ПриватБанк відновив свою роботу

Сьогодні, 23 квітня, державна фінансова установа "ПриватБанк" відновила стабільну роботу всіх сервісів банку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Зокрема, як повідомляє прес-служба банку, відновили роботу онлайн-банкінг Приват24, мережі банкоматів та оплати карток покупок через торгові термінали.

У ПриватБанку нагадали, що через аварійну ситуацію з каналами зв'язку клієнти банку зіткнулися з деякими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів і оплати картками покупок через торгові термінали.

Нагадаємо, 17 квітня ПриватБанк з 23:00 до 8:00 18 квітня проводив черговий етап планових регламентних робіт у додатку "Приват24".

При цьому сервіси в цей час були недоступні.

Раніше, 11 квітня, ПриватБанк продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через додаток "Приват24".

Перерва у роботі онлайн-сервісів була пов'язана з проведенням регламентних робіт у "Приват24".

Перед цим планові технічні роботи на Приват24 проводилися 20 березня. Під час технічної зупинки програма "Приват24" та сайт для фізосіб були недоступні.

Автор:
Дмитро Нарожний