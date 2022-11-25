Укрэксимбанк продает Эксимлизинг фокусируя усилия исключительно на профильной для банка деятельности в военное время

Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу лизинговую компанию ООО "Эксимлизинг".

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Эксимлизинг – это финансовая компания, работающая на рынке с 2006 года. Эта компания может усилить и диверсифицировать бизнес участников рынка, специализирующихся на продаже или передаче в аренду сельскохозяйственной и другой техники, транспортных средств.

Аукцион состоится в электронной системе СЕТАМ.

Продажа Эксимлизинг высвободит ресурс для профильной деятельности Укрэксимбанка

Основной целью продаж компании Эксимлизинг является концентрация усилий Укрэксимбанка на профильной деятельности. С началом полномасштабного нападения на Украину акцент Укрэксимбанка сместился с развития и расширения бизнесов корпоративных клиентов для выполнения ключевой функции государственного банка – объекта критической инфраструктуры – финансирования стратегически важных секторов экономики во время войны.

Актив с высокой инвестиционной привлекательностью

Укрэксимбанк занимался развитием бизнеса Эксимлизинг с 2006 года. В 2018 году компания приобрела статус финансового учреждения и получила бессрочную лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по финансовому лизингу. Статус финансового учреждения дает право компании работать также с предприятиями коммунального сектора.

Эксимлизинг предоставляет современные и эффективные инструменты для финансирования приобретения легковых и коммерческих автомобилей, оборудования, сельскохозяйственной и строительной техники. Портфель клиентов Эксимлизинга включает в себя компании коммерческого, государственного, муниципального и коммунального секторов.