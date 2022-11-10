Операционная устойчивость, готовность к рискам и разным сценариям событий: в Укрэксимбанке отчитались за 9 месяцев работы

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Доходность – это важно, а поддержка экономики Украины, которая ежеминутно борется за право на свободу, - важнее.

За 9 месяцев 2022 года, девять месяцев войны, Укрэксимбанк - №1 на рынке по объему кредитования юридических лиц, предоставив финансирование стратегическим предприятиям Украины на более чем 23 млрд. грн. Это почти на 30% больше чем за аналогичный период мирного 2021 года.

Укрэксимбанк ответил на удары ракетами по нашим городам, коммерческим и инфраструктурным объектам так же, как каждый украинец - еще большей операционной прочностью, эффективностью и работой на победу. Жесткий контроль над расходами, быстрые управленческие решения с первого дня войны и запас прочности благодаря рекордной прибыли Банка в 2021 году сделали Укрэксимбанк операционно сильнее и эффективнее, чем в мирное время.

Так, за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Укрэксимбанк:

увеличил операционную прибыль на более чем 1 млрд грн до более 3 млрд грн;

увеличил операционную прибыль на более чем 1 млрд грн до более 3 млрд грн; увеличил чистый процентный доход на 4% до более чем 3 млрд грн;

увеличил чистый процентный доход на 4% до более чем 3 млрд грн; увеличил чистый непроцентный доход на 51% до более чем 2 млрд грн.

Расходы на риск

Укрэксимбанк формирует резервы на покрытие прогнозного ущерба под активные операции, ведь война и ее последствия влияют на финансовое состояние ряда заемщиков Банка, в том числе на временно оккупированных территориях.

Согласно международным стандартам финансовой отчетности, Банк проводит тщательную оценку кредитных рисков и формирует адекватные резервы для покрытия возможных убытков. Необходимость формирования дополнительных резервов снижает нормативы капитала банка до уровня меньше, чем нормативные значения НБУ. Так по состоянию на сегодняшний день за 2022 год Банк сформировал более 11 млрд грн дополнительных резервов, а значения Н2 и Н3 соответственно составляют 6,8% и 3,4%.

Такая ситуация полностью прогнозируема для финансового сектора Украины. Еще 25 февраля 2022 года, во второй день полномасштабного военного вторжения, Правление НБУ приняло постановление №23 о неприменении к банкам мер влияния за нарушение нормативов капитала. Укрэксимбанк со своей стороны в мае 2022 года активировал План возобновления деятельности Банка, сообщив об активации Плана как НБУ, так и акционера Банка – Кабинет Министров Украины.

Кроме поддержки со стороны акционера и регулятора, банк, по результатам голосования на внеочередном собрании иностранных инвесторов - держателей Еврооблигаций 2025 года, получил временное разрешение на несоблюдение ковенантов (условий выпуска), относящихся к требованиям НБУ по адекватности капитала. Схожую поддержку банк также получает со стороны собственных партнеров – интернациональных денежных организаций.

Банк непрерывно работает в соответствии с Основными (стратегическими) направлениями деятельности банков государственного сектора на период военного положения и послевоенного восстановления экономики, одобренных распоряжением Кабинета Министров.