"Укрэксимбанк" против "Солидарности": как государственный банк даже через суды не может реализовать права собственника

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Государственный Укрэксимбанк более 10 лет не мог добиться исполнения судебного решения о взыскании миллионных долгов с одного крупного должника. Но даже после обретения в собственность ипотеки уже почти полгода не может реализовать права собственника.

Речь идет о многопрофильном поддержке "Солидарность" в форме ООО, конечным бенефициаром которого в соответствии с государственными реестрами является бывший народный депутат IV созыва блока Виктора Ющенко "Наша Украина" Василий Бартков .

В ипотеку банка передавалось ликвидное имущество - ТРЦ "Дивосвіт" на Оболони (общей площадью - 7 317 кв.м., по адресу: г. Киев, улица Героев полка "Азов", дом 24/10).

С данными судебного реестра Банк еще в 2012 году получил решение о взыскании многомиллионных долгов с должника.

После этого Банк обратился к государственным исполнителям по его выполнению. Однако, с 2013г. государственные исполнители годами не предпринимали никаких действий по исполнению судебного решения.

После того как государственный банк привлек частных исполнителей, должник подал десятки жалоб на действия частного исполнителя и сорвал в 2020г. назначены торги по продаже ипотеки

Более того, в 2020 г. районный суд города Кривого Рога своим определением для этого гражданская жена Василия Барткива инициировала спор о разделе имущества, нажитого в незарегистрированном браке.

Указанный запрет Банк смог отменить только летом 2022г. после рассмотрения дела Верховным судом и повторного апелляционного разбирательства .

После этого в 2022г. связанная с должником компания – ООО «Образовательная корпорация информационных технологий» (участником этой компании является сам должник – БП «Солидарность») изначально предпринимает попытку через суд вывести ипотеку банка.

А уже в сентябре 2022г. эта же компания инициирует банкротство во избежание продажи ипотеки, при этом подает одинаковые несколько заявлений в суды.

До этого В августе 2022 года частный исполнитель смог выставить на аукцион ипотеку.

Поскольку в суде уже находилось заявление о банкротстве БП «Солидарность», то, чтобы не ждать годами продажи имущества в банкротстве (во время которого должник продолжал пользоваться ипотекой, получать доход и дальше не повретать кредит), Укрэксимбанк был вынужден участвовать в аукционе и покупать свою же ипотеку в зачет имеющегося долга (в таком случае не уплачиваются денежные средства за приобретение своей же ипотеки).

Однако, по нашей информации, даже приобретя в собственность ТРЦ, банк уже больше 5-ти месяцев не может реализовать права собственника. Работников банка не допускают к своей собственности, прикрываясь сомнительным договором найма имущественных прав на ипотеку, подписанным без ведома и согласия банка.

То есть предыдущий собственник противодействует законным требованиям государственного банка, продолжает контролировать ТРЦ и получает плату от арендаторов, за счет чего, вероятно, финансирует противодействие банку.

Корреспондент Delo.ua 23 февраля 2023 года посетила судебное заседание, связанное с обжалованием Укрэксимбанком указанного договора, чтобы выяснить причину судебной тяжбы. Так, по делу с осени прошлого года продолжается подготовительное заседание, суд, несмотря на пропуск процессуальных сроков, недавно принял встречный иск одного из Ответчиков.

"С 14 сентября прошлого года на рассмотрении Хозяйственного суда города Киева находится иск Банка о признании ничтожным договора и применении последствий недействительности этого договора. Несмотря на то, что срок рассмотрения дела по процессуальному законодательству не может превышать трех месяцев, суд уже шестой месяц не может даже перейти к рассмотрению дела по существу. Именно поэтому банк был вынужден заявить отвод судьи", - комментирует ситуацию пресс-служба Укрэксимбанка корреспонденту Delo.ua.

В Укрэксимбанке добавили, что договор о передаче ипотеки во владение или пользование без согласия кредитора не имеет юридической силы.

"По закону "Об ипотеке" любой договор о передаче ипотеки во владение или пользование без согласия кредитора является ничтожным. То есть, юридически такого договора не существует, это всего-навсего бумага, которая не порождает и не может предъявлять никаких прав и обязанностей.И это не требует дополнительных доказательств, так как ничтожность договора определена законом. Банк просит суд применить последствия ничтожности и освободить имущество Банка" .

В Укрэксимбанке отмечают, что ситуация с описанным судебным спором, затягиванием рассмотрения этого дела, несмотря на очевидную законность требований банка, является лишь частью сложностей, с которыми сталкивается финучреждение по этому должнику.

"Да, Банк после обращения взыскания на имущество уже несколько месяцев получает запросы стражей порядка и контролирующих органов, которые пытаются провести ревизию целесообразности казалось бы очевидной вещи - обращение взыскания на ипотеку", - комментирует представитель Укрэксимбанка.

По словам представителей банка, также показательно, что киевская полиция, вместо принятия мер по допуску собственника к имуществу, инициировала возбуждение уголовного дела против банка за обращение взыскания на имущество, и, несмотря на военное положение и вызовы национальной безопасности во время войны, направляет многочисленные запросы в банк и вызывает на допросы работников.

"В описанной ситуации банк и дальше будет предпринимать все необходимые и возможные действия для защиты интересов, в частности, уже в ближайшее время запланировано обратиться в офис генерального прокурора, также при необходимости банк будет реагировать в рамках законодательства если суд будет и дальше затягивать рассмотрение этого дела судом", - отметили в Укрэксимбанке.

Следует отметить, что, несмотря на неоднократные заявления и ходатайства представителей банка в судебном заседании о необходимости соблюдения процессуальных сроков, в результате судебного заседания, которое состоялось 23 февраля, судья-докладчик Ягичева Н.И отложила рассмотрение дела назначив следующее заседание на 23 марта 2023 года.

В описанной выше ситуации, к сожалению, можно лишь констатировать абсолютную незащищенность кредитора в нашей правовой системе, который обеспокоен многочисленными судебными процессами отстаивать свои права и интересы. Это также еще раз подчеркивает необходимость более быстрой реализации начатой судебной реформы, в частности, запуска полноценной и качественной работы Высшего совета правосудия.