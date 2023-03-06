"Укрексімбанк" проти "Солідарності": як державний банк навіть через суди не може реалізувати права власника

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Державний Укрексімбанк понад 10 років не міг добитись виконання судового рішення про стягнення мільйонних боргів з одного великого боржника. Але навіть після набуття у власність іпотеки вже майже пів року не може реалізувати права власника.

Мова йде про Багатопрофільне підтриємство "Солідарність" у формі ТОВ, кінцевим бенефіціаром якого відповідно до державних реєстрів є колишній народний депутат IV скликання блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" Василь Бартків.

В іпотеку банку передавалось ліквідне майно - ТРЦ "Дивосвіт" на Оболоні (загальною площею – 7 317 кв.м., за адресою: м. Київ, вулиця Героїв полку "Азов", будинок 24/10).

З даними судового реєстру Банк ще у 2012 році отримав рішення про стягнення багатомільйонних боргів з боржника.

Після цього Банк звернувся до державних виконавців для його виконання. Однак, з 2013р. державні виконавці роками не вчиняли жодних дій для виконання судового рішення.

Після того як державний банк залучив приватних виконавців боржник подав десятки скарг на дії приватного виконавця та зірвав у 2020р. призначені торги з продажу іпотеки

Більше того, у 2020 р. районний суд міста Кривий Ріг своєю ухвалою для цього цивільна дружина Василя Бартківа ініціювала спір про розподіл майна, нажитого у незареєстрованому шлюбі.

Вказану заборону Банк зміг скасувати лише влітку 2022р. після розгляду справи Верховним судом та повторного апеляційного розгляду.

Після цього у 2022р. пов’язана з боржником компанія – ТОВ «Освітня корпорація інформаційних технологій» (учасником цієї компаніє є сам боржник – БП «Солідарність») спочатку здійснює спробу через суд вивести іпотеку банку.

А уже в вересні 2022р. ця ж компанія ініціює банкрутство щоб запобігти продажу іпотеки, при цьому подає однакові декілька заяв в суди.

До цього у серпні 2022 року приватний виконавець зміг виставити на аукціон іпотеку.

Оскільки в суді уже перебувала заява про банкрутство БП «Солідарність», то щоб не чекати роками продажу майна в банкрутстві (під час якого боржник продовжував би користуватись іпотекою, отримувати дохід і далі не повретати кредит), Укрексімбанк був змушений брати участь в аукціоні та купувати свою ж іпотеку в залік наявного боргу (в такому випадку не сплачуються кошти за придбання своєї ж іпотеки).

Однак, за нашою інформацією, навіть набувши у власніть ТРЦ, банк уже більше 5-ти місяців не може реалізувати права власника. Працівників банку не допускають до своєї власності, прикриваючись сумнівним договором найму майнових прав на іпотеку, який було підписано без відома та згоди банку.

Тобто, попередній власник протидіє законним вимогам державного банку, продовжує контролювати ТРЦ та отримує плату від орендарів, за рахунок чого, імовірно, фінансує протидію банку.

Кореспондент Delo.ua 23 лютого 2023 року відвідала судове засідання, яке пов’язане з оскарженням Укрексімбанком зазначеного договору, щоб з'ясувати причину судової тяганини. Так, у справі з осені минулого року триває підготовче засідання, суд незважаючи на пропуск процесуальних строків нещодавно прийняв зустрічний позов одного з Відповідачів.

"З 14 вересня минулого року на розгляді Господарського суду міста Києва перебуває позов Банку про визнання нікчемним договору та застосування наслідків недійсності цього договору. Попри те, що строк розгляду справи за процесуальним законодавством не може перевищувати трьох місяців, суд уже шостий місяць не може навіть перейти до розгляду справи по суті. Саме тому банк був вимушений заявити відвід судді", - коментує ситуацію пресслужба Укрексімбанку кореспонденту Delo.ua.

В Укрексімбанку додали, що договір про передачу іпотеки у володіння чи користування без згоди кредитора не має юридичної сили.

"За законом "Про іпотеку" будь-який договір про передачу іпотеки у володіння чи користування без згоди кредитора є нікчемним. Тобто, юридично такого договору не існує, це всього-на-всього папір, що не порожджує і не може попрдувати жодних прав та обовязків. І це не потребує додаткових доказувань, бо нікчемність договору визначена законом. Банк просить суд застосувати наслідки нікчемності та звільнити майно Банку".

В Укрексімбанку зазначають, що ситуація з описаним судовим спором, затягуванням розгляду цієї справи попри очевидну законність вимог банку є лише частиною складнощів з якими стикається фінустанова по цьому боржнику.

"Так, Банк після звернення стягнення на майно уже декілька місяців отримує запити правоохоронців та контролюючих органів, які намагаються провести ревізію доцільності здавалось би очевидної речі – звернення стягненя на іпотеку", - коментує представник Укрексімбанку.

Зі слів представників банку, також показово, що київська поліція, замість вжиття заходів для допуску власника до майна, ініціювала відкриття кримінальної справи проти банку за звернення стягнення на майно, та попри воєнний стан і виклики національній безпеці під час війни, надсилає численні запити до банку та викликає на допити його працівників.

"В описаній ситуації банк і надалі буде вживати усіх необхідних та можливих дій для захисту інетересів, зокрема, уже ближчим часом заплановано звернутись до офісу генерального прокурора, також за потреби банк буде реагувати в межах законодавства якщо суд буде й надалі затягувати розгляд цієї справи судом", - зазначили в Укрексімбанку.

Слід зазначити, що попри неодноразові заяви та клопотання представників банку в судовому засіданні щодо необхідності дотримання процесуальних строків, в результаті судового засідання, яке відбулось 23 лютого, суддя-доповідач Ягічева Н.І відклала розгляд справи призначивши наступне засідання аж на 23 березня 2023 року.

В описаній вище ситуації, на жаль, можна лише констатувати абсолютну незахищеність кредитора в нашій правовій системі, що змущений в численних судових процесах відстоювати свої права та інтереси. Це також ще раз підкреслює потребу швидшої реалізації розпочатої судової реформи, зокрема, запуску повноцінної та якісної роботи Вищої ради правосуддя.