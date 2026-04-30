"В 2025 году мы начали продажу кредитов – инструмент, который для Укрэксимбанка стал настоящим прорывом", – Павел Гашковец, Укрэксимбанк

Об эффективной работе Укрэксимбанка с проблемными активами мы уже говорили в прошлом году. Почему же этот вопрос остается столь важным для украинских банков?

– Украинские банки еще до полномасштабного вторжения имели значительно больший объем проблемных активов, чем финансовые учреждения в странах к западу от украинской границы. А четыре года войны, разумеется, только усугубили эту проблему. Особенно высокий уровень неработающих активов наблюдается в государственных банках и Укрэксимбанк не исключение. Такие активы существенно усложняют выполнение главной функции банков – финансирование экономики (согласно данным НБУ, по состоянию на 1 февраля 2026 г. доля неработающих кредитов в государственных банках составляет 19,6%, а в частных – 8,4%, в банках с иностранным капиталом – 6,5%. – Ред.).

Погашение проблемных активов и продажа непрофильного имущества, а также быстрое сокращение доли таких активов в балансах – важный инструмент для укрепления капитала банков. А это, в свою очередь, позволяет более активно кредитовать и поддерживать развитие экономики страны.

Мы часто говорим об амбиции Укрэксимбанка стать ключевым банком по реконструкции и развитию Украины. Эффективная работа с проблемными активами является одной из ключевых составляющих реализации этой амбиции.

Укрэксимбанк демонстрирует положительную динамику сокращения уровня НПА, а объем взыскания в 2025 году почти сравнялся с показателем за предыдущие два года. Как Вам удается достигать таких результатов?

- Во-первых, мы активно применяем широкий спектр инструментов взыскания. Мы существенно повысили эффективность работы в судах. В отдельных кейсах действуем более жестко, в других – более гибко, выбирая тот путь, который обеспечит наилучший результат, даже если он может выглядеть нестандартным. Мы комбинируем разные подходы и тактики.

В 2025 году мы приступили к продаже кредитов – инструмент, который для частных банков является стандартной практикой, но для Укрэксимбанка стал настоящим прорывом. Его вклад в общий результат был существенным. В дальнейшем мы планируем активнее использовать этот механизм, чтобы ускорить очистку портфеля, прежде всего от малоперспективных кейсов, в которых годами тратятся время и ресурсы без реального погашения. Пока мы продавали только индивидуальные кредиты, но с учетом сосредоточения банка на корпоративном сегменте и прекращения кредитования розничных клиентов готовимся к продаже портфелей.

Однако важнейшими являются изменения во внутренних процессах. За последние два года мы существенно улучшили их качество – повысили скорость и гибкость принятия решений, уменьшили формализм, оставив только то, что действительно необходимо. Честно говоря, это самая сложная часть трансформации: люди нередко боятся брать на себя ответственность, опасаются принимать решения, предпочитают форму содержанию и процессу – над результатом.

Укрэксимбанк в последнее время достаточно активно продает непрофильные активы и взысканное имущество. Какая ситуация в этом направлении?

- Могу сказать, что результаты за 2025 год здесь даже лучше, чем во взыскании кредитов. За предыдущие годы банк накопил значительный объем разнообразной недвижимости – начиная с конца 2000-х. Это очень разные по типу и состоянию активы, часто сложные, особенно большая доля приходилась на земельные участки. Наличие таких активов создавало существенное давление на капитал банка в соответствии с регуляторными требованиями.

В 2025 году мы уже реализовали большинство земельных участков несельскохозяйственного назначения, а примерно половину земель сельскохозяйственного. Отдельное направление – оптимизация сети. Мы начали выставлять на торги ряд отделений по всей стране. График аукционов достаточно плотный, и мы приглашаем всех заинтересованных приобщаться.

Многие ли у Вас кредиты компаний, активы которых остались на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий? Каков у Вас подход к ним?

– Таких заемщиков у нас несколько десятков. С одной стороны, это немало, но в масштабах всего портфеля их доля не является определяющей. Ситуации у каждого разные: кто возобновил деятельность в безопасных регионах Украины, кто уехал за границу, кто остался на месте, а с некоторыми клиентами связи нет. Регулятор не устанавливает отдельные правила для таких случаев, поэтому подходы определяют сами банки.

Мы использовали разные инструменты: в некоторых ситуациях мы вынуждены были подавать в суд, где-то применяли Standstill (договор между банком и заемщиком, который временно приостанавливает выплаты по долгу, запрещает взыскание активов и иски, пока стороны договариваются о реструктуризации. – Ред.) или льготные графики. В этом году планируем систематизировать работу с такими клиентами и ввести отдельную программу, которая позволит эффективно урегулировать проблемную задолженность и для банка, и для заемщиков.

Нынешняя награда в специальной номинации "Эффективность в управлении NPA и NPL рейтинга "ТопФинанс-2026" получена Укрэксимбанком уже во второй раз. Банк повторил успех в прошлом году. Во время вручения награды Вы упомянули об ограничениях, в которых работают государственные банки. Есть ли здесь прогресс?

– Да, регуляция постепенно меняется. Нормативные документы, влияющие на работу государственных банков постоянно совершенствуются. Очень активную роль здесь играет НАБУ, и сейчас я об ассоциации банков.

Важно, что активную позицию занимает также НБУ. Хотя высказывания и действия некоторых народных депутатов подчас создают противоположный эффект, в течение 2025 года у нас было несколько конструктивных встреч с комитетами Верховной Рады, где ощутили совместное понимание необходимости решения вопросов, связанных с NPL в госбанках.

Что, по вашему мнению, нужно изменить прежде всего?

– Если говорить об ограничениях для государственных банков, то выделю два, хотя их гораздо больше. Первое – продажа кредитов. Всем хорошо известно, что самую высокую цену за кредит нередко может заплатить сам должник. Поэтому частные банки переговоров о продаже права требования часто ведут непосредственно с ними или связанными лицами. В госбанках запрещено продавать кредиты таким лицам. В результате кредиты покупают только несвязанные компании, которые, естественно, закладывают свою маржу в цену, что может снизить сумму, полученную госбанком. Частные банки оставляют ее себе.

Второе – требование продавать любые активы исключительно через аукционы. На первый взгляд это должно повышать эффективность, но есть ряд случаев, когда аукцион либо невозможен, либо значительно снижает результативность продаж. Кроме того, связано ограничение: госбанки могут торговать только через систему Prozorro. Хотя на рынке есть еще СЕТАМ.

Мы анализировали обе системы – у каждой есть свои плюсы и минусы, но монополия никогда не является лучшим решением, а банки должны иметь право выбора. В целом, вопрос совершенствования процедур и нормативной базы – это тема, которую можно обсуждать очень долго.