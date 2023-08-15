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Вкладчикам банка "Конкорд" начнут возвращать деньги: названа дата
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) со следующей недели приступит к выплате гарантированного возмещения вкладчикам банка "Конкорд". Ориентировочно это произойдет после 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Отмечается, что в настоящее время продолжается формирование реестра вкладчиков "Конкорда", который решили ликвидировать. После объявления о начале выплат вкладчики (физлица и физлица-предприниматели) смогут получить свои средства в одном из 12 банков-агентов Фонда. В этом списке находятся:
- "Приватбанк";
- "Укргазбанк";
- "Пумб";
- "Таскомбанк";
- банк "Південний";
- "Ощадбанк";
- "Ідея Банк";
- "Правекс Банк";
- "Кредобанк";
- "Універсал Банк";
- "Банк інвестицій та заощаджень";
- "Аккордбанк".
Денежные средства можно получить в том финучреждении и отделении, которые выберет сам вкладчик. А в первых пяти из вышеупомянутого списка банков возмещение от ФГВФЛ выплачивают и дистанционно.
В общей сложности вкладчикам банка "Конкорд" планируют вернуть 639 млн гривен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Параллельно продолжается формирование реестра акцептованных требований кредиторов, который должен быть утвержден до 4 сентября. Также производится инвентаризация активов и формирование ликвидационной массы "Конкорда". Как отметили в Фонде, в течение месяца после утверждения реестра банк приступит к удовлетворению требований кредиторов, которые прислали заявления с реквизитами для перечисления средств.
Почему ликвидируют банк "Конкорд"?
В начале августа Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у банка "Конкорд" и решил ликвидировать финучреждение. Решение объяснили тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.
За несколько месяцев до этого, в марте, издание NV со ссылкой на источники писало, что "Конкорд", как и ряд других банков (в частности, IBOX, лицензию которого отозвали в тот месяц ), использовались организаторами игорного бизнеса в уклонении от уплаты налогов.
Как объяснял нардеп Алексей Жмеренецкий, одна из схем предусматривала мискодинг: игроки онлайн-казино пополняют счета, но эти платежи поступают в банк с кодом покупки цветов или фильмов. Или игроки перечисляют средства с правильным кодом, но дальше банк в сговоре с игорными компаниями направляет эти средства на фиктивные счета.
Соучредитель "Конкорда" Елена Соседка в интервью Delo.ua отметила, что считает ликвидацию неправильным решением, поскольку банк был финансово стабильным.