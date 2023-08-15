Вкладникам банку "Конкорд" почнуть повертати гроші: названо дату

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з наступного тижня розпочне виплату гарантованого відшкодування вкладникам банку "Конкорд". Орієнтовно, це відбудеться після 21 серпня. Про це повідомила пресслужба Фонду.

Зазначається, що наразі триває формування реєстру вкладників "Конкорду", який вирішили ліквідувати. Після оголошення про початок виплат вкладники (фізособи та фізособи-підприємці) зможуть отримати свої кошти в одному із 12 банків-агентів Фонду. Ідеться про:

"Приватбанк";

"Укргазбанк";

"Пумб";

"Таскомбанк";

банк "Південний";

"Ощадбанк";

"Ідея Банк";

"Правекс Банк";

"Кредобанк";

"Універсал Банк";

"Банк інвестицій та заощаджень";

"Акордбанк".

Кошти можна отримати в тій фінустанові та відділенні, які обере сам вкладник. А в перших пʼяти із вищезазначеного списку банках відшкодування від ФГВФО виплачують і дистанційно.

Загалом вкладникам банку "Конкорд" планують повернути 639 млн гривень.

Паралельно триває формування реєстру акцептованих вимог кредиторів, який мають затвердити до 4 вересня. Також проводиться інвентаризація активів та формування ліквідаційної маси "Конкорду". Як зауважили в Фонді, протягом місяця після затвердження реєстру банк розпочне задоволення вимог кредиторів, які надіслали заяви з реквізитами для перерахування коштів.

Чому ліквідовують банк "Конкорд"?

На початку серпня Національний банк України відкликав банківську ліцензії у банку "Конкорд" та вирішив ліквідувати фінустанову. Рішення пояснили тим, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.

За кілька місяців до цього, в березні, видання NV із посиланням на джерела писало, що "Конкорд", як і низка інших банків (зокрема, IBOX, ліцензію якого відкликали того місяця), використовувалися організаторами грального бізнесу в ухиленні від сплати податків.

Як пояснював нардеп Олексій Жмеренецький, одна зі схем передбачала міскодинг: гравці онлайн-казино поповнюють рахунки, але ці платежі надходять у банк із кодом купівлі квітів чи фільмів. Або ж гравці перераховують кошти з правильним кодом, але далі банк у змові з гральними компаніями спрямовує ці кошти на фіктивні рахунки.

Співзасновниця "Конкорду" Олена Сосєдка в інтервʼю Delo.ua зазначила, що вважає ліквідацію неправильним рішенням, оскільки банк був фінансово стабільним.