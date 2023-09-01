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Харьковский офис бывшего Сбербанка выставили на аукцион
Офис АО "МР БАНК" (ранее АО "Сбербанк"), который находится в центре Харькова, выставили на аукцион. Торги пройдут 7 сентября 2023 года в системе Prozorro.Продажи.
Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
В состав лота №G22N024761 вошло офисное здание банка, который ликвидируют, и основные материалы. Общая площадь офиса 3,6 тыс кв м. Он расположен в центре города-героя Харькова по улице Донца-Захаржевского. Часть помещений является памяткой архитектуры.
"Рядом находятся площадь Конституции, две станции метро – "Исторический музей" и "Майдан Конституции", интенсивные транспортные и пешеходные потоки. Кроме того, в пешей доступности – Соборный сквер, два крупных торгово-развлекательных центра, разнообразные кафе и рестораны, отделения банков и т.д.", - охарактеризовали локацию здания в Фонде.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в состав лота включено более 4,4 тыс единиц основных средств. Начальная цена – 171,3 млн грн.
Как будут продавать харьковский офис Сбербанка
В Фонде гарантирования вкладов разъяснили, что торги были организованы по английской модели аукциона с пошаговым повышением начальной цены. Принять участие в торгах могут как юридические, так и физические лица. Не допускают к аукциону только Российскую Федерацию и лиц, связанных с государством-агрессором.
Ранее ФГВФЛ выставлял на аукцион кредиты Сбербанка с двумя солнечными электростанциями в залоге.
А в январе фонду удалось продать на аукционе помещение и оборудование спортклуба Tsarsky по улице Старонаводницкой в центральной части Киева, который находился в залоге по кредиту Сбербанка.