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Харківський офіс колишнього Сбербанку виставили на аукціон
Офіс АТ "МР БАНК" (раніше АТ "Сбербанкˮ), що розташований в центрі Харкова, виставили на аукціон. Торги пройдуть 7 вересня 2023 року в системі Prozorro.Продажі.
Про це 1 вересня повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.
До складу лоту №G22N024761 увійшла офісна будівля банку, що ліквідується, та основні засоби. Загальна площа офісу 3,6 тис кв м. Він розташований в центрі міста-героя Харкова по вулиці Донця-Захаржевського. Частина приміщень є пам’яткою архітектури.
"Поруч знаходяться площа Конституції, дві станції метро – "Історичний музей" та "Майдан Конституції", інтенсивні транспортні та пішохідні потоки. Крім того, у пішій доступності – Соборний сквер, два великих торгово-розважальних центра, різноманітні кафе та ресторани, відділення банків тощо", — охарактеризували локацію будівлі в Фонді.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також до складу лоту включено понад 4,4 тис одиниць основних засобів. Початкова ціна – 171,3 млн грн.
Як будуть продавати харківський офіс Сбербанку
У Фонді гарантування вкладів роз'яснили, що торги організували за англійською моделлю аукціону з покроковим підвищенням початкової ціни. Взяти участь у торгах можуть як юридичні, так і фізичні особи. Не допускають до аукціону лише Російську Федерацію та осіб, пов'язаних з державою-агресором.
Раніше ФГВФО виставляв на аукціон кредити Сбербанку з двома сонячними електростанціями у заставі.
А у січні фонду вдалося продати на аукціоні приміщення та обладнання спортклубу Tsarsky на вулиці Старонаводницькій в центральній частині Києва, який знаходився у заставі за кредитом Сбербанку.