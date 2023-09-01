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Банки
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Харківський офіс колишнього Сбербанку виставили на аукціон

МР Банк, Сбербанк
Офіс "МР Банку" в центрі Харкова. Фото: Prozorro.Продажі

Офіс АТ "МР БАНК" (раніше АТ "Сбербанкˮ), що розташований в центрі Харкова, виставили на аукціон. Торги пройдуть 7 вересня 2023 року в системі Prozorro.Продажі.

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Про це 1 вересня повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.

До складу лоту №G22N024761 увійшла офісна будівля банку, що ліквідується, та основні засоби. Загальна площа офісу 3,6 тис кв м. Він розташований в центрі міста-героя Харкова по вулиці Донця-Захаржевського. Частина приміщень є пам’яткою архітектури.

"Поруч знаходяться площа Конституції, дві станції метро – "Історичний музей" та "Майдан Конституції", інтенсивні транспортні та пішохідні потоки. Крім того, у пішій доступності – Соборний сквер, два великих торгово-розважальних центра, різноманітні кафе та ресторани, відділення банків тощо", — охарактеризували локацію будівлі в Фонді.

Також до складу лоту включено понад 4,4 тис одиниць основних засобів. Початкова ціна – 171,3 млн грн.

Як будуть продавати харківський офіс Сбербанку

У Фонді гарантування вкладів роз'яснили, що торги організували за англійською моделлю аукціону з покроковим підвищенням початкової ціни. Взяти участь у торгах можуть як юридичні, так і фізичні особи. Не допускають до аукціону лише Російську Федерацію та осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Раніше ФГВФО виставляв на аукціон кредити Сбербанку з двома сонячними електростанціями у заставі.

А у січні фонду вдалося продати на аукціоні приміщення та обладнання спортклубу Tsarsky на вулиці Старонаводницькій в центральній частині Києва, який знаходився у заставі за кредитом Сбербанку.

Автор:
Віта Молодан