90% украинцев в стрессе: как существуют на грани работники и бизнес, — Евгения Близнюк, Gradus Research

Стресс и выгорание стали частью повседневности украинцев. Но ни жизнь, ни рынок труда не остановились. Работодатели отчаянно ищут кадры, а женщины все чаще меняют профессию и выходят на лидерские позиции, несмотря на стереотипы и внутренние барьеры. На фоне войны уровень доверия в обществе вырос, но возросла и усталость — от новостей, нестабильности, ожиданий. Можно ли сегодня доверять социологии? И что мы действительно знаем о себе? Об этом Delo.ua рассказала Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор Gradus Research.

Социология во время войны: как изменились украинцы?

Война – это время, когда царит цензура и самоцензура. Как это преодолевают социологи и вообще, правдивы ли социологические данные сегодня?

— Люди, конечно, склонны украшать свои ответы, свое мнение, но у ученых для этого есть специальные приемы.

К примеру, если прямо спросить, дают ли они взятки, мы получим ответ "нет". Поэтому есть опосредованные проективные техники. Например, мы задаем комплекс из 15 вопросов, касающихся практик, связанных со взяточничеством или коррупционным опытом. Тогда человеку труднее искажать свое реальное поведение. Чтобы лгать последовательно, нужно уметь это делать, а большинство людей этого не умеют.

Поэтому мы следим с помощью контрольных вопросов, насколько каждый из респондентов откровенен и честен. И в случае, когда обнаруживаем ложных собеседников, мы не учитываем их при обработке данных.

Конечно, и в мирное время, и во время войны люди по-разному реагируют на вопросы. Но война здесь не самый важный фактор. Я бы не сказала, что во время войны люди больше закрылись или почаще отказываются от интервью.

То есть, война не стала главным фактором изменения поведения респондентов? А что изменилось?

— У нас есть хороший показатель — уровень доверия к разным группам людей, институтов, социальных сообществ. Точно могу сказать, что уровень горизонтального доверия, людей к людям возрос после начала полномасштабной войны. Это проявляется в горизонтальной помощи, ощущении сильного сообщества.

Недоверие, снижающее активность участия в опросах, характерно для атомизированных обществ, например, для России. Там уровень согласия на участие в опросах около 2%. У нас в Gradus Research этот показатель выше 30%. Это разные планеты.

А какую мы наблюдаем динамику критичности мышления? Стали ли украинцы более эмоциональными, или более рациональными в новых обстоятельствах?

— Мы все находимся под сильным влиянием социальных сетей и большого количества новостей, поэтому люди не всегда успевают включать критическое мышление и порой просто потребляют то, что несет информационный поток. Этот вопрос сложен, и многие специалисты, медиа, исследователи, государственные институты обсуждают, как регулировать инфоромпространство, сохраняя свободу слова, но сдерживая нарастающий поток фейков. Интенсивность новостей побуждает эмоциональную реакцию и угнетает рациональную, потому что рациональная реакция требует времени на рефлексию или проверку.

Из наших исследований: люди отмечают, что самые большие изменения в их жизни с начала войны коснулись круга общения: кто-то уехал, кто-то остался. Более того, из-за высокого уровня стресса люди все меньше готовы толерировать другую точку зрения, поэтому оставляют в кругу тех, кто близок к их восприятию событий.

А как насчет стресса? Согласно исследованиям Gradus Research, в некоторые моменты военного времени он был даже несколько ниже, чем в 2020 или 2021 годах. В среднем уровень стресса во время войны вырос менее чем на 10%. Как так получилось, что война так мало изменила уровень стресса в обществе?

— Во время наводнения в 2020 году уровень стресса уже был высоким, потому что казалось, что небо падает на землю. Все попали в нетипичные условия. Но психика устроена так, что человек адаптируется к этим условиям и начинает воспринимать их как новую норму. Следующие нетипичные условия снова повышают уровень стресса. Мы видели просадку уровня стресса на второй-третий год войны, когда были периоды относительного покоя и люди пытались нормализовать реальность.

Правда в том, что во время наводнения стресс уже был высоким, и ему просто некуда расти. То, что мы получаем 87–90%, это максимально высокий уровень. Для сравнения, в европейских странах уровень стресса составляет около 70–75%. Люди всегда находят, из-за чего стряхивать, даже без войны.

На рынке труда бизнес и работники ищут друг друга и не находят

Украинская экономика вне всех проблем работает и по моим персональным наблюдениям, работы больше чем людей, которые готовы работать. А по социологическим измерениям, сейчас рынок работодателя или работника?

— Всем сторонам тяжело. У нас возник феномен структурного разрыва. Работники активно ищут работу, работодатели — сотрудников, но их профили не совпадают из-за большого миграционного смещения. Многие квалифицированные специалисты уехали за границу. Работодатели разными способами пытаются преодолеть этот разрыв: берут непрофессиональных людей, молодых специалистов или даже привозят специалистов из-за границы. Остальное, насколько мне известно, не очень удачно.

Кто-то вкладывается в образовательные проекты, чтобы вырастить новых специалистов, кто-то — переучивает женщин или пожилых людей. Все эти активности направлены на преодоление разрыва между тем, что нужно и тем, что есть. Вместе с тем, я не могу сказать, что работники находятся в выигрышной позиции — им тоже сложно найти подходящую работу.

Все, что вы перечислили, это инициативы работодателя.

— Бизнес всегда проактивен, потому что ему нужно делать результат. Я бы сказала, что это не рынок работодателя или работника, а рынок существующего работника. Работодатели понимают, что удержать или развить существующего специалиста дешевле, чем найти нового. Многие ресурсы и внимание уделяется внутренним командам, чтобы люди не увольнялись. Это тяжело, потому что люди устали, выгорели, расстроены.

При этом среди мотивирующих факторов работники называют финансовые. Не ошибаются ли они, считая, что деньги решат вопрос о недосыпании или стрессе?

— Они не исключали других факторов, но приоритет — финансы. Исторически Украина проходила из-за многочисленных экономических кризисов, поэтому финансовый вопрос всегда чувствителен. Самый большой стресс наносит война, но работники не могут требовать от работодателя ее прекращения. Финансовая мотивация – это то, что они могут ожидать от компании.

Что в таком случае работодатель может предложить помимо денег, чтобы мотивировать, снизить стресс или улучшить отношение к работе?

— В наших исследованиях люди отмечают, что ожидают эмпатии, понимания здоровой атмосферы на рабочем месте. Когда работник испытывает заботу, отношения приобретают человечность. Кто из работодателей добавляет выходные дни, кто - работу с психологом или поддержку. До войны это воспринималось как пассивное поощрение, но сейчас это значимый фактор лояльности. Это не только софт-скилы руководителей, но и внутренняя политика компании. В мирное время бизнес должен давать результат, но сейчас, чтобы достичь результата, нужно быть очень прокачанным в софт-скилах.

Вы фиксируете, что люди не планируют эмигрировать, хотят оставаться там, где живут. К тому же опрошенные указывают на оживление рынка труда. Это рациональный просчет или эмоциональная привязанность?

— Показатели занятости, которые декларируют респонденты, приближены к довоенным. Мы не видим роста безработицы, люди работают. К тому же все, кто хотел эмигрировать, уже сделали это.

Но около 12% респондентов говорят, что готовы уезжать, если ситуация ухудшится. Это немало, и показатель постоянный. Люди, имеющие навыки путешествия, базовые знания языков, друзей или семью за границей, рассматривают выезд. Те, кто не имеет такой поддержки или опыта, останутся на своих местах или максимально близки к ним. Внутренняя миграция идет не из восточных областей на западные, а в ближайшие регионы из-за привычки, комьюнити, надежды вернуться.

Решение зависит от личного контекста. Если не будет сильных военных стрессов, люди не уедут. Если ухудшение ситуации будет, 10–12% могут переехать в более безопасные регионы Украины или за границу.

Возможно ли оценить, что произойдет, когда откроют границы?

— Это очень зависит от ситуации. Если откроют границы, картина будет совсем другой.

Женщины более готовы к смене профессии и лидерским позициям, но им мешают стереотипы и неуверенность в себе

Что касается зарплат женщин: в сферах, где я работал, женщины зарабатывали столько же, сколько мужчины. Но я знаю, что в Украине была практика предлагать женщинам меньшую компенсацию. Изменилось ли это за время войны?

— Гендерный разрыв в зарплатах есть, хотя он несколько сократился во время войны. Наличие неравенства – это не миф. Министерство экономики Украины когда-то обнародовало очень красноречивые данные: если предположить, что женщина и мужчина работают в среднем 35 лет при жизни, в связи с этим разрывом женщина фактически работает 6,5 лет бесплатно.

Среди преимущественно мужских позиций в ваших исследованиях указываются руководящие должности. Понимаю, что собственный опыт не аргумент, но за свою карьеру я видел много женщин-руководительниц.

— Состав руководителей зависит от индустрии. В моей индустрии тоже много женщин-руководительниц, но есть индустрии, где наоборот. Наша задача в исследовании была проверить, насколько стереотипные представления соответствуют действительности.

Кроме того, есть еще региональный разрез. В Киеве меньше гендерных ограничений, но в меньших городах стереотипы сильнее.

Но ведь вы также указываете на то, что женщины более проактивны, склонны овладевать новыми профессиями. И мы видим, что женщины показали себя очень активными в последние три года. Откуда этот разрыв?

— Среди прочего, это большой психологический барьер. Есть исследования, что мужчины подаются на вакансии, если отвечают им на 60%, а женщины только когда совпадают с критериями на 80%. Женщины чувствуют себя менее уверенно на рынке труда.

Откуда это неуверенность? Тем более что женщины более склонны овладевать новыми профессиями — 36% против 24% мужчин. Это давление общества или внутренние барьеры?

— Это историческое наследие, которое меняется, но требует времени. В 60-70-х годах рынок труда был мужским. Женщины постепенно заходили на позиции, особенно после войны, когда мужчин было мало.

Гендерный вопрос долго не актуализировался. Женщины не считали, что страдают, потому что им этого не рассказывали. Но сейчас они начинают распознавать сексизм, дискриминацию, меньше это терпят.

Убедить женщин, что они равны на рынке, это большая просветительская работа. Мы сотрудничаем с организациями, которые поддерживают женщин, чтобы они обрели веру в себя.