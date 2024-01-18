Аграрии призвали прекратить "произвол "Укрзализныци", что создает искусственный дефицит" зерновозов на рынке

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратилась к властям и руководству АО "Укрзализныця" с просьбой прекратить манипуляции по созданию искусственного дефицита вагонов УЗ, а вместо этого наработать действенный и добропорядочный порядок проведения аукционов.

Об этом сообщила пресс-служба УКАБ.

"УКАБ обращается к Верховной Раде Украины, Кабинету Министров, Мининфраструктуры и Антимонопольному комитету с призывом не допустить манипуляций по созданию искусственного дефицита вагонов УЗ, которые являются индикатором для всего рынка перевозок и приводят к завышению стоимости транспортировки зерновых грузов. Также настоятельно просим Мининфраструктуры и "Укрзализныцю" совместно с реальными грузоотправителями наконец-то наработать и утвердить прозрачный порядок проведения аукционов", – заявили в УКАБ.

В обращении ассоциации говорится, что "Укрзализныця" с 19 января в очередной раз планирует изменить условия проведения аукционов. Одним из аргументов такого решения служит то, что "анонимные" грузоотправители настаивают на переменах.

Вместе с тем, как отмечают в УКАБ, уже в течение трех месяцев агросообщество неустанно подчеркивает высокую стоимость аренды вагонов, страдая от произвола чиновников УЗ, создающих искусственные условия дефицита предложения вагонов на рынке - этим они наносят ущерб реальным грузоотправителям-производителям зерна.

"Из-за недальновидной политики УЗ и отсутствия регламентов, систематизирующих проведение аукционов на аренду вагонов-зерновозов, аукционы превратились в ручной инструмент для манипулирования и обогащения на аграриях, которые, в свою очередь, оказались в безвыходной ситуации и вынуждены пользоваться услугами монополиста. Кроме этого, увеличение сроков согласования ЕЛЗ только обостряет положение, за что также рассчитаются грузоотправители", - подчеркнул генеральный директор УКАБ Олег Хоменко.

Кроме того аграрии заявляют, что на данный момент нет четких и понятных норм того, кто и на основании чего определяет дату проведения аукционов и количество выставляемых вагонов. Эта информация засекречена. В пассажирских перевозках имеем достаточно понятную ситуацию – кассы вокзалов работают ежедневно, а билеты продаются онлайн круглосуточно.

Таким образом, агросообщество призывает к тому, чтобы такие же четкие "правила игры" действовали и по грузоперевозкам. Ведь при отсутствии конкретного порядка проведения аукционов никто не несет и ответственности, поскольку нечего нарушать при неутвержденных процедурах.

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