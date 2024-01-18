Аграрії закликали припинити "свавілля "Укрзалізниці", що створює штучний дефіцит" зерновозів на ринку

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" звернулася до влади та керівництва АТ "Укрзалізниця" з проханням припинити маніпуляції щодо створення штучного дефіциту вагонів УЗ, а замість того напрацювати дієвий та доброчесний порядок проведення аукціонів.

Про це повідомила пресслужба УКАБ.

"УКАБ звертається до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Мінінфраструктури та Антимонопольного комітету із закликом не допустити маніпуляцій зі створення штучного дефіциту вагонів УЗ, які є індикатором для всього ринку перевезень та призводять до завищення вартості транспортування зернових вантажів. Також наполегливо просимо Мінінфраструктури та АТ "Укрзалізниця" спільно з реальними вантажовідправниками нарешті напрацювати та затвердити прозорий порядок проведення аукціонів", – заявили в УКАБ.

У зверненні асоціації йдеться, що "Укрзалізниця" з 19 січня вкотре планує змінити умови проведення аукціонів. Одним з аргументів такого рішення слугує те, що "анонімні" вантажовідправники наполягають на змінах.

Разом з тим, як зазначають в УКАБ, вже протягом трьох місяців агроспільнота невпинно наголошує на високій вартості оренди вагонів, потерпаючи від свавілля чиновників УЗ, які створюють штучні умови дефіциту пропозиції вагонів на ринку - цим вони спричиняють збитки реальним вантажовідправникам-виробникам зерна.

"Через недалекоглядну політику УЗ і відсутність регламентів, які б систематизували проведення аукціонів на оренду вагонів-зерновозів, аукціони перетворилися на ручний інструмент для маніпулювання та збагачення на аграріях, котрі, в свою чергу, опинилися у безвихідній ситуації та вимушені користуватись послугами монополіста. Крім цього, збільшення строків погодження ЄЛЗ лише загострює становище, за що також розрахуються вантажовідправники", - наголосив генеральний директор УКАБ Олег Хоменко.

Крім того аграрії заявляють, що на даний момент немає чітких і зрозумілих норм того, хто та на підставі чого визначає дату проведення аукціонів і кількість вагонів, що виставляються. Ця інформація втаємничена. Натомість в пасажирських перевезеннях маємо досить зрозумілу ситуацію – каси вокзалів працюють щоденно, а квитки продаються онлайн цілодобово.

Таким чином, агроспільнота закликає до того, щоб такі самі чіткі "правила гри" діяли і стосовно вантажоперевезень. Адже за відсутності конкретного порядку проведення аукціонів ніхто не несе й відповідальності, оскільки немає що порушувати при незатверджених процедурах.

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