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Бизнес
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Арестович зарегистрировал свою фамилию как торговую марку

Арестович зарегистрировал свою фамилию как торговую марку

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, подал заявку на регистрацию своей фамилии как торговой марки. По данным Укрпатента, в настоящее время заявка политика находится на рассмотрении.

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Военный эксперт намерен создать три ТМ: "АРЕСТОВИЧ", "Алексей Арестович" и "Олексій Арестович".

Партнер юридической компании Mentors Law Firm Максим Попов первым заметил инициативу политика. Он выяснил, что Арестович готов предоставлять под своим именем следующие услуги:

  • консультации в сфере бизнеса и рекламы (35);
  • страховые и финансовые услуги (36);
  • развлечения, образовательные услуги и организация мероприятий (41);
  • медицинские и ветеринарные услуги, услуги в сфере сельского хозяйства (44);
  • юридические и персональные сервисы (45).

Судя по выбранным категориям, Арестович сможет работать визажистом и предоставлять акушерские услуги, кредитовать залог и устраивать конкурсы красоты, консультировать по астрологии и открыть детективное агентство.

"Еще один интересный факт для юристов в сфере ИС: в описание 35 класса добавили даже то, что он не охватывает: канцелярию, ювелирные украшения, пиво, сумки, соки-воды, сигареты и сигары", — отметил Попов.

Автор:
Вита Молодан