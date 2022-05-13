Арестович зарегистрировал свою фамилию как торговую марку

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, подал заявку на регистрацию своей фамилии как торговой марки. По данным Укрпатента, в настоящее время заявка политика находится на рассмотрении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Военный эксперт намерен создать три ТМ: "АРЕСТОВИЧ", "Алексей Арестович" и "Олексій Арестович".

Партнер юридической компании Mentors Law Firm Максим Попов первым заметил инициативу политика. Он выяснил, что Арестович готов предоставлять под своим именем следующие услуги:

консультации в сфере бизнеса и рекламы (35);

страховые и финансовые услуги (36);

развлечения, образовательные услуги и организация мероприятий (41);

медицинские и ветеринарные услуги, услуги в сфере сельского хозяйства (44);

юридические и персональные сервисы (45).

Судя по выбранным категориям, Арестович сможет работать визажистом и предоставлять акушерские услуги, кредитовать залог и устраивать конкурсы красоты, консультировать по астрологии и открыть детективное агентство.

"Еще один интересный факт для юристов в сфере ИС: в описание 35 класса добавили даже то, что он не охватывает: канцелярию, ювелирные украшения, пиво, сумки, соки-воды, сигареты и сигары", — отметил Попов.