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- Бизнес
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Арестович зарегистрировал свою фамилию как торговую марку
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, подал заявку на регистрацию своей фамилии как торговой марки. По данным Укрпатента, в настоящее время заявка политика находится на рассмотрении.
Военный эксперт намерен создать три ТМ: "АРЕСТОВИЧ", "Алексей Арестович" и "Олексій Арестович".
Партнер юридической компании Mentors Law Firm Максим Попов первым заметил инициативу политика. Он выяснил, что Арестович готов предоставлять под своим именем следующие услуги:
- консультации в сфере бизнеса и рекламы (35);
- страховые и финансовые услуги (36);
- развлечения, образовательные услуги и организация мероприятий (41);
- медицинские и ветеринарные услуги, услуги в сфере сельского хозяйства (44);
- юридические и персональные сервисы (45).
Судя по выбранным категориям, Арестович сможет работать визажистом и предоставлять акушерские услуги, кредитовать залог и устраивать конкурсы красоты, консультировать по астрологии и открыть детективное агентство.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Еще один интересный факт для юристов в сфере ИС: в описание 35 класса добавили даже то, что он не охватывает: канцелярию, ювелирные украшения, пиво, сумки, соки-воды, сигареты и сигары", — отметил Попов.