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Арестович зареєстрував своє прізвище як торгову марку
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович подав заявку на реєстрацію свого прізвища як торгової марки. За даними Укрпатента, наразі заявка політика перебуває на розгляді.
Військовий експерт має намір створити три ТМ: "АРЕСТОВИЧ", "Алексей Арестович" і "Олексій Арестович".
Партнер юридичної компанії Mentors Law Firm Максим Попов першим помітив ініціативу політика. Він з'ясував, що Арестович готовий надавати під своїм ім'ям такі послуги:
- консультації у сфері бізнесу та реклами;
- страхові та фінансові послуги;
- розваги, освітні послуги та організація заходів;
- медичні та ветеринарні послуги, послуги у сфері сільського господарства;
- юридичні та персональні послуги.
Судячи з обраних категорій, Арестович зможе працювати візажистом та надавати акушерські послуги, кредитувати заставу та влаштовувати конкурси краси, консультувати з астрології та відкрити детективне агентство.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ще один цікавий факт для юристів у сфері ІС: в опис 35 класу додали навіть те, що він не охоплює: канцелярію, ювелірні прикраси, пиво, сумки, соки-води, сигарети та сигари", - зазначив Попов.