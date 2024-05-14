Более 16 тысяч украинцев получат 4 млрд грн микрогрантов на развитие бизнеса

Государство через программу "Собственное дело" уже определило 16 600 победителей, которые получат 4 млрд. грн. микрогрантов на начало или развитие собственного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Большинство грантополучателей – действующие предприниматели, которые используют средства на масштабирование, увеличение производства или расширение ассортимента продукции и услуг.

В то же время, 20% составляют начинающие, для которых господдержка является возможностью реализоваться в предпринимательстве.

Среди 469 победителей восьмой в этом году волны программы – 55% женщин, 36% мужчин и 9% юридических лиц.

Согласно сообщению, больше всего грантополучателей из Львовской области (61 человек), Ивано-Франковской области (43 человека), Киевской области (39 человек), Житомирской области (38 человек), Ровенской области (32 человека) и города Киева (29 человек).

Большинство планирует потратить микрогранты в размере 50-250 тыс. грн на приобретение оборудования для ведения бизнеса. Наиболее популярными сферами являются торговля, общепит и перерабатывающая промышленность.

Кто может подать заявку на получение гранта

Будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:

не состоящие и не осуществляющие хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;

не осуществляющих хозяйственную деятельность на территории России;

не находящиеся под санкциями;

в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве;

не привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеющих задолженности перед бюджетом

Обязательным условием получения микрогранта есть создание 1-2 новых рабочих мест в зависимости от суммы.

Программа "Собственное дело" реализуется в рамках правительственного проекта "еРабота" для стимулирования предпринимательской деятельности и создания рабочих мест. Заявки на участие подаются через портал "Действие".

Информацию о получении гранта по программе "Собственное дело" можно найти на сайте программы https://vlasnasprava grant.com.ua.

Государство уже инвестировало 8 млрд грн

Добавим, что по состоянию на 13 мая государство уже инвестировало через гранты в предпринимательство 8 млрд грн.

С начала запуска проекта "еРабота" в июле 2022 года:

по программе "Собственное дело" – выдано 14 694 микрогранта на 3,5 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий – выдано 657 грантов на 3,4 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства – выдано 195 грантов на 860 млн. грн.;

ветеранам и членам их семей – выдано 431 грант на 188 млн грн.

Также добавим, что в 2023 году более 10 000 украинцев получили гранты от правительства для создания или расширения своего бизнеса на общую сумму 2,4 млрд гривен. Последняя в 2023 году волна грантов в рамках программы "Собственное дело" принесла победу 359 участникам, которые вместе получили 86,5 млн. гривен на реализацию своих бизнес-планов.

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