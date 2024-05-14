Понад 460 українців отримають мікрогранти на 112 млн грн

Держава через програму "Власна справа" вже визначила 16 600 переможців, які отримають 4 млрд грн мікрогрантів на започаткування або розвиток власного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Переможцями восьмої цього року хвилі програми визнано 469 українців, які отримають на розвиток своєї справи 112 млн грн.

Більшість грантоотримувачів - діючі підприємці, які використають кошти на масштабування, збільшення виробництва чи розширення асортименту продукції та послуг.

Водночас 20% становлять початківці, для яких держпідтримка є можливістю реалізуватися у підприємництві.

Серед 469 переможців восьмої в цьому році хвилі програми - 55% жінок, 36% чоловіків та 9% юридичних осіб. Згідно з повідомленням, найбільше грантоотримувачів із Львівської області (61 особа), Івано-Франківської області (43 особи), Київської області (39 осіб), Житомирської області (38 осіб), Рівненської області (32 особи) та міста Києва (29 осіб).

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці восьмої хвилі, є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (166 осіб); тимчасове розміщування й організація харчування (82 особи); переробна промисловість (70 осіб).

Переважна більшість планує витратити мікрогранти в розмірі 50-250 тис. грн на придбання обладнання для ведення бізнесу. Найпопулярнішими сферами є торгівля, громадське харчування та переробна промисловість.

Хто може подати заявку на отримання гранту

Майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи:

які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території України;

які не провадять господарську діяльність на території росії;

які не перебувають під санкціями;

щодо яких не порушено справи про банкрутство;

які не притягувались до кримінальної відповідальності за корупцію;

які не мають заборгованості перед бюджетом

Обов'язковою умовою отримання мікрогранту є створення 1-2 нових робочих місць в залежності від суми.

Програма "Власна справа" реалізується у рамках урядового проєкту "єРобота" для стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Заявки на участь подаються через портал "Дія".

Інформацію щодо отримання гранту за програмою “Власна справа” можна знайти на сайті програми https://vlasnasprava grant.com.ua.

Держава вже інвестувала 8 млрд грн

Додамо, що станом на 13 травня держава вже інвестувала через гранти в підприємництво 8 млрд грн.

З початку запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року:

за програмою "Власна справа" – видано 14 694 мікрогранти на 3,5 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 657 грантів на 3,4 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 195 грантів на 860 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 431 грант на 188 млн грн.

Також додамо, що у 2023 році понад 10 000 українців отримали гранти від уряду для започаткування або розширення свого бізнесу на загальну суму 2,4 млрд гривень. Остання у 2023 році хвиля грантів у рамках програми "Власна справа" принесла перемогу 359 учасникам, які разом отримали 86,5 млн гривень на реалізацію своїх бізнес-планів.

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